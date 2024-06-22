ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 00:41
2 dk Okuma

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Yangında yaşamını yitiren 12 kişi dün defnedilirken, Bakan Koca yangından 78 kişinin de etkilendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca önceki akşam yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti. 

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda" dedi.

Bu açıklamanın ardından MA'nın haberine göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kerime Erdenli, Halime Erdem ve Fadım Demir de hayatını kaybetti.  Yaşamını kaybeden kişi sayısı (23 Haziran 2024 Pazar gecesi 00:39 itibarı ile) 15 oldu. 

MA’nın haberine göre, hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Rezan Yılmaz, Azat Yılmaz, Mazher Demir, Nuri Demir, Taliha Demir, Hasan Demir, Şeyhmus Demir, Resul Yılmaz, Sinan Deviren, İsmil Yardım, Ubeydullah Buğdaycı, Abdurrahman Buğdaycı, Fadıl Demir, Kerime Erdenli, Halime Erdem. 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

“55 bin dekar etkilendi”

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Amed Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, yangın bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Havadan müdahaleye geç kalındığından oluşan zararın etkilerinin ağırlaşmasına sebebiyet verildiği görülmüştür” dedi.

Hem canlıların hem de ekolojinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten platform, “55 bin dekar alanın etkilendiği, bunun 20 bin dekardan fazlasının ekili tarım alanı olduğu, 13 insanın yaşamını yitirdiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda yaralının bulunduğu, 504 hayvanın can verdiği, 214'ünün kesime yönlendirildiği, 100’ün üzerinde tedavisi devam eden hayvanın bulunduğu tespit edildi” dedi.

Platform taleplerini şöyle sıraladı:

·       Yangından etkilenen bölgenin Afet Bölgesi ilan edilmesi,

·       Tüm yetkililerin etkin bir soruşturma yürüterek, sorumluların tespiti ve cezalandırılmasına yönelik yargı sürecini yürütmesi,

·       Yangından etkilenen yurttaşlara ilişkin hasar tespiti ile birlikte zararların karşılanmasına yönelik yetkililerin gerekli çalışmaları yapması.

(AS/EMK)

yangın orman yangını Sağlık Bakanı Koca
ilgili haberler
Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası: Yangının çıktığı yer ekili, anız yok
Bugün 13:00
/haber/diyarbakir-elektrik-muhendisleri-odasi-yanginin-ciktigi-yer-ekili-aniz-yok-296739
Diyarbakır Ziraat Odası’ndan çağrı: Afet Bölgesi ilan edilsin
22 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-ziraat-odasindan-cagri-afet-bolgesi-ilan-edilsin-296731
DEM Parti’den çağrı: Yangınların çıktığı alan "Afet Bölgesi" ilan edilsin
22 Haziran 2024
/haber/dem-partiden-cagri-yanginlarin-ciktigi-alan-afet-bolgesi-ilan-edilsin-296728
Diyarbakır-Mardin yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-mardin-yangininda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-11-e-yukseldi-296709
Diyarbakır Barosu’ndan yangınla ilgili suç duyurusu
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-barosundan-yanginla-ilgili-suc-duyurusu-296698
Diyarbakır-Mardin yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-mardin-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-296670
YANGINA HAVADAN MÜDAHALE İSTENİYOR
Mazıdağı ve Çınar arasında ekili alanlarda yangın
21 Haziran 2024
/haber/mazidagi-ve-cinar-arasinda-ekili-alanlarda-yangin-296667
ilgili haberler
Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası: Yangının çıktığı yer ekili, anız yok
Bugün 13:00
/haber/diyarbakir-elektrik-muhendisleri-odasi-yanginin-ciktigi-yer-ekili-aniz-yok-296739
Diyarbakır Ziraat Odası’ndan çağrı: Afet Bölgesi ilan edilsin
22 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-ziraat-odasindan-cagri-afet-bolgesi-ilan-edilsin-296731
DEM Parti’den çağrı: Yangınların çıktığı alan "Afet Bölgesi" ilan edilsin
22 Haziran 2024
/haber/dem-partiden-cagri-yanginlarin-ciktigi-alan-afet-bolgesi-ilan-edilsin-296728
Diyarbakır-Mardin yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-mardin-yangininda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-11-e-yukseldi-296709
Diyarbakır Barosu’ndan yangınla ilgili suç duyurusu
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-barosundan-yanginla-ilgili-suc-duyurusu-296698
Diyarbakır-Mardin yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-mardin-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-296670
YANGINA HAVADAN MÜDAHALE İSTENİYOR
Mazıdağı ve Çınar arasında ekili alanlarda yangın
21 Haziran 2024
/haber/mazidagi-ve-cinar-arasinda-ekili-alanlarda-yangin-296667
Sayfa Başına Git