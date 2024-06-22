Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca önceki akşam yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda" dedi.

Bu açıklamanın ardından MA'nın haberine göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kerime Erdenli, Halime Erdem ve Fadım Demir de hayatını kaybetti. Yaşamını kaybeden kişi sayısı (23 Haziran 2024 Pazar gecesi 00:39 itibarı ile) 15 oldu.

MA’nın haberine göre, hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Rezan Yılmaz, Azat Yılmaz, Mazher Demir, Nuri Demir, Taliha Demir, Hasan Demir, Şeyhmus Demir, Resul Yılmaz, Sinan Deviren, İsmil Yardım, Ubeydullah Buğdaycı, Abdurrahman Buğdaycı, Fadıl Demir, Kerime Erdenli, Halime Erdem.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

“55 bin dekar etkilendi”

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Amed Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, yangın bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Havadan müdahaleye geç kalındığından oluşan zararın etkilerinin ağırlaşmasına sebebiyet verildiği görülmüştür” dedi.

Hem canlıların hem de ekolojinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten platform, “55 bin dekar alanın etkilendiği, bunun 20 bin dekardan fazlasının ekili tarım alanı olduğu, 13 insanın yaşamını yitirdiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda yaralının bulunduğu, 504 hayvanın can verdiği, 214'ünün kesime yönlendirildiği, 100’ün üzerinde tedavisi devam eden hayvanın bulunduğu tespit edildi” dedi.

Platform taleplerini şöyle sıraladı:

· Yangından etkilenen bölgenin Afet Bölgesi ilan edilmesi,

· Tüm yetkililerin etkin bir soruşturma yürüterek, sorumluların tespiti ve cezalandırılmasına yönelik yargı sürecini yürütmesi,

· Yangından etkilenen yurttaşlara ilişkin hasar tespiti ile birlikte zararların karşılanmasına yönelik yetkililerin gerekli çalışmaları yapması.

(AS/EMK)