Diyarbakır ve ilçelerinde de kazanan DEM'li başkanların mazbataları verilmedi

Partililerle bugün Diyarbakır İl Seçim Kurulu’na giden DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve beraberindeki heyete, AKP'nin itirazı nedeniyle mazbataların verilmeyeceği bildirildi.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Serra Bucak ve ilçe belediye başkanları Salı günü İl Seçim Kurulu önünde gelişmelerle ilgili olarak basına açıklama yaptı.

İl Seçim Kurulu önündeki açıklamanın ardından Van'daki hak gasplarını protesto ederek Rojava Parkı'na doğru yürüyüşe geçen DEM Partililer'i polis kontrolü altına almak için yapılan müdahale sırasında bazı partililer darp edildi ve gözaltına alınanlar olduğu haber verildi.

Video: İnanç Yıldız, Diyarbakır

7 Nisan’da...

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, il seçim kurulu önünde yaptığı açıklamada, “7 Nisan’da yasal itiraz süreçleri bittikten sonra zılgıtlar ve halaylarla belediyemize gideceğiz.” dedi.

Bucak DEM Pari Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'na "mazbata verilmiyor" haberlerinin doğru olmadığını, itiraz süreleri işletildiği için yasal süre sonunun bekleneceğini belirtti.

🔴 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı @serrabucak:



"Diyarbakır'da mazbata verilmedi haberleri doğru değil. Buraya Van'a dair açıklama yapmaya geldik." pic.twitter.com/kQkUbPonBo — bianet (@bianet_org) April 2, 2024

DEM Parti Diyarbakır İl Örgütünden seçimleri kazanan adayların mazbatalarının bugün alacağı duyurulmuştu.

Gelişmeleri Diyarbakırlı habercilerden Sertaç Kayar da sosyal medya hesabından doğruladı.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakır merkez ve ilçelerdeki seçim sonuçlarına itiraz etti.



İtiraz nedeniyle, seçimi kazanan DEM Partili adaylara mazbatalarının verilmeyeceğinin bildirildiği öğrenildi.



DEM Partili adayların bugün mazbatalarını almaları bekleniyordu. — Sertaç Kayar (@Sertac_Kayar) April 2, 2024

AKP'nin "itirazları"

AKP Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, oy sayımlarının tamamlanıp sonuçların ilan edilmesinin ardından, Büyükşehir ve kaybettiği 13 ilçede, belirli sandıklarda, sonuçların usule aykırı olarak belirlendiğinden şikayetçi olarak oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebiyle il ve ilçe seçim kurullarına başvurdu.

Kurullların başvuruları değerlendirmeyi kabul ederek işlemlere başladığı duyuruldu. İşlemler sonuçlandıktan sonra seçim kurulları mazbataların verilip verilmeyeceğine karar verecek.

(AEK)