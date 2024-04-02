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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 19:38
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 23:28
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AKP SANDIĞIN ETRAFINDAN DOLANIYOR

Diyarbakır ve ilçelerinde de kazanan DEM'li başkanların mazbataları verilmedi

Diyarbakır ve ilçelerinde DEM Partili belediye başkanlarının mazbataları verilmedi. Gerekçe, AKP Diyarbakır İl Başkanlığının seçimlere itirazı. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, itirazların 7 Nisan’da sonuca bağlanacağının söylendiğini, "mazbata verilmiyor" haberlerinin doğru olmadığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır ve ilçelerinde de kazanan DEM'li başkanların mazbataları verilmedi
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun

Partililerle bugün Diyarbakır İl Seçim Kurulu’na giden DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve beraberindeki heyete, AKP'nin itirazı nedeniyle mazbataların verilmeyeceği bildirildi.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Serra Bucak ve ilçe belediye başkanları Salı günü İl Seçim Kurulu önünde gelişmelerle ilgili olarak basına açıklama yaptı.

İl Seçim Kurulu önündeki açıklamanın ardından Van'daki hak gasplarını protesto ederek Rojava Parkı'na doğru yürüyüşe geçen DEM Partililer'i polis kontrolü altına almak için yapılan müdahale sırasında bazı partililer darp edildi ve gözaltına alınanlar olduğu haber verildi.  

Video: İnanç Yıldız, Diyarbakır

7 Nisan’da... 

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, il seçim kurulu önünde yaptığı açıklamada, “7 Nisan’da yasal itiraz süreçleri bittikten sonra zılgıtlar ve halaylarla belediyemize gideceğiz.” dedi.

Bucak DEM Pari Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'na "mazbata verilmiyor" haberlerinin doğru olmadığını, itiraz süreleri işletildiği için yasal süre sonunun bekleneceğini belirtti.

DEM Parti Diyarbakır İl Örgütünden seçimleri kazanan adayların mazbatalarının bugün alacağı duyurulmuştu.

Gelişmeleri Diyarbakırlı habercilerden Sertaç Kayar da sosyal medya hesabından doğruladı.

AKP'nin "itirazları"

AKP Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, oy sayımlarının tamamlanıp sonuçların ilan edilmesinin ardından, Büyükşehir ve kaybettiği 13 ilçede, belirli sandıklarda, sonuçların usule aykırı olarak belirlendiğinden şikayetçi olarak oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebiyle il ve ilçe seçim kurullarına başvurdu. 

Kurullların başvuruları değerlendirmeyi kabul ederek işlemlere başladığı duyuruldu. İşlemler sonuçlandıktan sonra seçim kurulları mazbataların verilip verilmeyeceğine karar verecek. 

(AEK)

dem parti Serra Bucak mazbata itirazlar
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