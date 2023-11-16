Diyarbakır ve Bursa Valilikleri Gemlik Yürüyüşü’nü yasakladı

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) 18 Kasım’da düzenleyeceği Gemlik Yürüyüşü eylemini yasakladığını duyurdu.



Yasaklama kararı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 18. Maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddelerine dayandırıldı.



Duyuruda, yasaklamanın sadece “Gemlik Yürüyüşü” ile ilgili eylem ve etkinliklerle ilgili alındığı ifade edildi.

Bursa Valiliğinden giriş-çıkış yasağı

Diyarbakır Valiliği’nin internet sitesinden yapılan yasaklama duyurusunda, Bursa Valiliği’nin Gemlik Yürüyüşü’yle ilgili kente giriş ve çıkışların yasaklama kararına da yer verildi:



“Bursa Valiliği tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırları içerisine girişlerinin, dış ilçeler açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezine girişlerinin 16.11.2023 günü saat 00.01'den 22.11.2023 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süreyle yasaklandığı bilgisi alınmıştır.” (BA/TY)