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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 11:11
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 08:35
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Diyarbakır Tarım Konseyi kuruldu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentin tarihsel olarak ve günümüzde de çok önemli bir tarım kenti olmasına rağmen, sulama imkanları yönüyle, dolayısıyla ürün çeşitliliği yönüyle istenen düzeyde olmadığına dikkat çekti.

Bedri Adanır
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Bedri Adanır

Bedri Adanır
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/diyarbakir-tarim-konseyi-kuruldu.jpg

Diyarbakır'da tarımla ilgili 68 sivil ve özel kuruluş bir araya gelerek Diyarbakır Tarım Konseyi'ni kurdu.

68 üye ve 9 icra kurulu üyesinden oluşun Diyarbakır Tarım Konseyi, kuruluşunu bugün Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı basın açıklanmasıyla duyurdu. Konsey adına açıklama yapan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, "Diyarbakır’da tarım sektörünü büyütmek, sürdürülebilirliğini ve katma değerini artırmak, tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek için 'Diyarbakır Tarım Konseyini' kurduk," dedi.

Diyarbakır'ın tarihsel bir tarım geçmişine sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tarımsal faaliyet geçmişinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi'yle, günümüzden 10.000 yıl önceye kadar gittiği vurgulandı.

"GAP'ın tamamlanmasıyla faaliyetler üç kat artacak"

Diyarbakır'ın Tarıma Dayalı Kalkınma Projesi olan GAP ile, sulanabilir alan ve sulama hedefleri açısından en büyük paya (%25) sahip olduğunu anlatan Yeşil, yapımı devam eden Silvan Projesi ile 2 Milyon 350 bin dönüm, Dicle Kral Kızı sulama projesinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 150 bin dönüm alanın sulu tarıma geçeceğini; GAP sulama yatırımlarının Diyarbakır’da tarımsal üretimi 3 kat artacağının öngörüldüğünü anlattı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"68 üye ile kurulan Konseyimizin 9 kişilik icra kurulu bulunmaktadır. Konseyimiz kamu kurumlarından destek alarak Danışma Kurulu ve konu uzmanlarından oluşacak çalışma gruplarını kurarak hizmet vermeye devam edecektir.

Açıkalamanın ardından söz alan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentin tarihsel olarak ve günümüzde de çok önemli bir tarım kenti olmasına rağmen, sulama imkanları yönüyle, dolayısıyla ürün çeşitliliği yönüyle istenen düzeyde olmadığına dikkat çekti.

(BA/EMK)

AKP'nin tarım politikaları başka bir tarım ekolojik tarım
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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