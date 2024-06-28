Diyarbakır Surp Sarkis Ermeni Kilisesi restorasyonu başladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan yaklaşık 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu için çalışmalar başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği restorasyon çalışmalarının ilk adımı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Türkiye Ermenileri 2. Patriği Kadasetli Sahak ve Patrik Asistanı Rahip Kasbar Garabetyan, Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol ve Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç’un katılımıyla dün (27 Haziran) atıldı.

Patrik Sahak: Bugün tarihi bir gün

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin aktardığına göre, programda konuşan Türkiye Ermenileri 2. Patriği Kadasetli Sahak, 500 yılı aşkın bir süredir var olan kilisenin son yüzyılda terk edildiğini ve metruk hale geldiğini belirterek, bunun kendilerinde “yürek acısına" neden olduğunu söyledi.

Kilisenin ayağa kaldırılmasının Diyarbakır için onur verici olduğunu belirten Patrik Sahak, “Her işin en zor kısmı başlamaktır ve bu işi başlatıyoruz. Burada mahalli idarelerden bu yapının tamamlanmasına ilişkin destek rica ediyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız. İnşallah birkaç sene sonra bir araya geldiğimizde başka bir tablo ile karşılaşırız. Bu ülkemiz için, Diyarbakır için yüz akı bir anıtın tekrar ortaya çıkmasıyla taçlanacak bir çalışma olacak. Eminim ki bugün bu anlamda tarihi bir gün,” dedi.

Eş Başkan Hatun: Bütün adımları sahipleneceğiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ise, uzun yıllar sivil toplum yöneticisi iken söz konusu tarihi yapı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle dedi:

“Çabalarımızda maalesef çok ciddi bir yol kat edemedik. Ama yapının çok yıpranmaması, tahrip olmaması için tabiri caizse bekçiliğini yaptık, şimdi de inşası için buradayız. Ben de Bakanlığın bu ilk adımını kutluyorum, değerli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonraki bütün adımların sahiplenilmesi sözünü veriyorum. Burası sadece bir ibadethane değil, tarihin bir hafızasıdır. Hafızamıza sahip çıkarak ve kendimizden sonraki nesillere de bu hafızadan izler bırakmak zorundayız. Şimdiden Amed halkına, Ermeni cemaati ve vakfına, kentimize ve bütün insanlık mirasına hayırlı olsun.” (TY)