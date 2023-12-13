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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 10:32
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 10:42
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Diyarbakır Surları işletmeye mi açılıyor?

DEM Milletvekili Akça Cupolo, “Restore” edilen Surların hangi kısımları, hangi amaçla ve hangi firmalara işletmeleri için verildi? Bu işlem hangi usulle yapıldı?” diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/diyarbakir-surlari-isletmeye-mi-aciliyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç yıldır “restore” ettiği tarihi Diyarbakır Surları’nın işletmeye açılacağı yönündeki iddiayı Meclis gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi sunan Akça Cupolo, şunları belirtti:

1-UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır Surlarının tahribatına yol açabilecek bu girişimi hangi kültürel ve arkeolojik otoriterlerin tavsiyesi ve onayı ile başlattınız?

2- “Restore” edilen Surların hangi kısımları, hangi amaçla ve hangi firmalara işletmeleri için verildi? Bu işlem hangi usulle yapıldı?

3- Surların “restoresi” devam eden kısımları için yapılan planlama nedir? 

Diyarbakır Surları hakkında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihî bir yapı.

İnşası ile ilgili farklı kaynaklar, değişik tarihler sunsa da ortak görüş 4. yüzyıl ortalarında inşa edildiği yönünde. Surların çevre uzunluğu yaklaşık 5 bin 800 metre.

Surlardaki ana girişler Dağ Kapı (Harput Kapısı), Urfa Kapı (Rum Kapısı), Mardin Kapı (Tell Kapı) ve Yeni Kapı'dır (Dicle-Irmak-Şat Kapı).

Yaklaşık 9 bin yıl önce inşa edilen surları 2000 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil eden UNESCO, 2015'te ise yapıyı Dünya Mirası olarak tescilledi.

Diyarbakır'ın tarihî yapılarından bir diğeri olan Keçi Burcu da aynı ilçede yer alıyor.

(EMK)

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