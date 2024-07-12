Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi’ndeki Karga ve Hewş adlı kafelere silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır’da Starbucks’a saldırı

MA’nın haberine göre, saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Saldırı sonrası polisler olay yerinde incelemelerde bulundu. Haberde, kafe sahiplerinin, saldırı öncesi tehdit edildikleri öğrenildiği bilgisine yer verildi.

Saldırgan grubun, İsrail'e tepki gerekçesiyle 22 Haziran akşamı Starbucks ve Burger King şubelerine saldıran HÜDA-PAR’a yakın kişilerden olduğu tahmin ediliyor.

(EMK)