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Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:04
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 11:13
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Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı

Karga ve Hewş isimli kafelere saldırıda, yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı
Fotoğraf: MA

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi’ndeki Karga ve Hewş adlı kafelere silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi.

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MA’nın haberine göre, saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Saldırı sonrası polisler olay yerinde incelemelerde bulundu. Haberde, kafe sahiplerinin, saldırı öncesi tehdit edildikleri öğrenildiği bilgisine yer verildi. 

Saldırgan grubun, İsrail'e tepki gerekçesiyle 22 Haziran akşamı Starbucks ve Burger King şubelerine saldıran HÜDA-PAR’a yakın kişilerden olduğu tahmin ediliyor.  

(EMK)

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