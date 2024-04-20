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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 14:24
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2024 14:24
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Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi’nin makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddialarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, soruşturmanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığını belirttiği açıklamasında “Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir,” dedi.

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19 Nisan 2024

DEM Parti: Manipülasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili Sur Belediyesi'ne mülkiye müfettişi görevlendirdiklerini duyurdu. 

Yerlikaya, dün (19 Nisan) ise Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin açılışında “İstiklâl Marşı okutulmadığına” ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nin açılışında da “Türk bayrağının kaldırıldığına” ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu,” dedi.

İki kent de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) belediye başkanları tarafından yönetiliyor. (TY)

Sur belediyesi Ali Yerlikaya Yılmaz Tunç Diyarbakır dem parti
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