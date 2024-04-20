Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi’nin makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddialarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, soruşturmanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığını belirttiği açıklamasında “Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir,” dedi.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ İDDİALARI REDDETTİ İçişleri Bakanlığı Bayrak ve İstiklal Marşı için Diyarbakır ve Mardin Belediyelerine müfettiş gönderecek

DEM Parti: Manipülasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili Sur Belediyesi'ne mülkiye müfettişi görevlendirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, dün (19 Nisan) ise Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin açılışında “İstiklâl Marşı okutulmadığına” ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nin açılışında da “Türk bayrağının kaldırıldığına” ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu,” dedi.

İki kent de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) belediye başkanları tarafından yönetiliyor. (TY)