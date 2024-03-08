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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 14:37
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 14:37
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Diyarbakır, Şırnak ve Van’da 8 Mart kutlamaları

Kadınlar "Bi 'jin jiyan azadiyê' ber bi azadiyê ve” (Kadın, yaşam, özgürlük sloganıyla özgürlüğe doğru) diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır, Şırnak ve Van’da 8 Mart kutlamaları

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi'nin çağrısıyla "Bi 'jin jiyan azadiyê' ber bi azadiyê ve” sloganıyla Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin, Van, Mersin ve Elazığ’da öğle saatlerinden itibaren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingleri başladı.

Diyarbakır

Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda buluşan kadınlar, “Amed’den Ankara’ya Gülten Kışanak’ı selamlıyoruz”, “Belucî, Afgan, İran Pakistanlı kadınların mücadelesinin yanındayız”, “Jin jiyan azadî”, “Örgütlü kötülüğünüzü, örgütlü mücadelemizle yeneceğiz” pankartlarını taşıdı.

Miting alanına Rosa Kadın Derneği, DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve TJA ayrı kortejlerle giriş yaptı. 

Şırnak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araya gelen kadınların düzenlediği mitinge, TJA, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra yüzlerce kadın katıldı. 
 
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, burada kadınlara seslendi. 

Van

Van’daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde ise DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar konuştu.

Uçar, konuşmasında özetle şöyle dedi:

"Kadınların Rojava’da ortaya çıkardığı sistem, kadınların özgürlük sistemine cesaret verdi ve tüm sistemleri altüst etti. Bize dayatılan bu sisteme karşı varız, vardık, var olacağız. Selam olsun bize öncülük eden kadın yoldaşlarımıza. 

 “Kadın ve Kürt düşmanı olarak konumlanan AKP-MHP iktidarına en güçlü cevabı biz kadınlar vereceğiz. Bunların iktidarında 7 bin kadın katledildi. Seçimlerde en çok tartışılan konu eşbaşkanlık sistemiydi. Kadınların nasıl siyaset yapacağının cevabını cezaevlerindeki kadınlar en iyi şekilde veriyor. Bu mücadeleyi devralan bizler, erkek siyasetine ve bizi yok sayan sisteme geçit vermeyeceğiz.” (TY)

8 Mart 2024 dünya kadınlar günü dem parti
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