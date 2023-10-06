Diyarbakır Sanat Sokağı kültür, sanat ve edebiyat ile yaşayacak

Ofis Sanat Sokağı Derneği’nin Diyarbakır’da bu yıl ilkini düzenlediği Sanat Sokağı Kültür Sanat Festivali başladı.

Erbaneler eşliğinde söylenen şarkılar ve çekilen halaylarla başlayan festival, 8 Ekim’e kadar sürecek.

“Kolay değildi, inandık, başardık”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ofis Sanat Sokağı Dernek Başkanı Ümit Umdu şunları söyledi:

“Bizler, Ofis Sanat Derneği’ni kurmaya çalıştığımızda ‘yapamazsınız’ diyenler oldu. Ama biz bunu başardık. Daha kurulma aşamamızda hayallerimizi önümüze koyduk. Diyarbakır, Amed medeniyetler şehridir. Güzelliklerle anılması gerekiyor. Hep doğru olan, güzel olan bize yakışır dedik. Birinci hayalimiz derneğimiz kurduk, Sanat Sokağımızı yenilettik, Diyarbakır halkımıza kazandırdık. İkinci hayalimizi ise bugün gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu 4 gün, 1. Sanat Sokağı Sanat Festivali. Bugün bile söylerken heyecanlanıyorum. Kolay değildi, biz inandık, başardık.”

“Sanat Sokağı her zaman ön planda olacak”

“Sanat sokağı Diyarbakır’ı kalbidir” diyen Umdu şöyle devam etti:“Sanat Sokağı 2000’li yıllarda sanatla, kültürle, edebiyatla anılmak için kurulmuştu. Biz de sokağımızı aynı şekilde yaşatacağız. Amedspor Taraftarlar Derneği’nin ‘Uyuşturucu ve fuhuşa hayır’ kampanyasını esnaf ve dernek olarak yanında olacağız. Diyarbakır halkımızı bu kötülüklerden uzaklaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Ve bunu hep beraber başaracağız. Konsere, söyleşiye ve sergilere istekliyiz” dedi.

Festival programı

Festivalde; tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi, yarışma, söyleşi, konser ve resim sergisi gibi etkinlikler yer alıyor.

Festivalin bugünkü programında yazar Şeyhmus Diken, “Bir sokağın hikâyesi” konulu söyleşi düzenledi. Sahnede ise İkinci Bahar Korusu ve Hivron yer aldı.

Festival programı şöyle:

Bugün

19.00’da Dengbejler (Dicle Kültür ve Sanat Derneği desteği ile)

20.00’de Raperin konseri

7 Ekim Cumartesi

10.00’da Satranç Turnuvası (Ares Cafe)

14.00’de Çocuk Atölyesi

14.30’da İllüzyonist Sihirbaz gösterisi

16.00’da Şair Renas Jiyan söyleşisi (Pine Cafe)

18.00’de İllüzyonist Sihirbaz

19.30’da Tiyatro

20.00 Kasım Taşdoğan konseri.

8 Ekim Pazar

10.00’da Satranç Turnuvası (Ares Cafe)

14.00’de İllüzyonist Sihirbaz

15.00’de Halk Oyunları (Amedspor Taraftarlar Derneği Desteği ile)

16.00’da yazar Muharrem Erbey söyleşisi (Dada Cafe)

19.00’da Ahmet Jiyara konseri

20.30’da Sasa konseri

(İY/AÖ)