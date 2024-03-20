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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 14:20
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 14:21
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Diyarbakır Newroz’unun programı belli oldu

Tertip Komitesi, İstanbul ve İzmir Newrozlarında provokatif girişimlerde bulunan ve kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak nitelendiren kişilere karşı tedbir alınacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Newroz’unun programı belli oldu
2024 İstanbul Newroz'u (Fotoğraf: Ali Dinç / bianet)

Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali yarın (21 Mart) Diyarbakır’da yapılacak. Newroz kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi, bu yıl da Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Newroz’unun programı şöyle:  

  • Saat 08.30'da alana girişler başlayacak ve altı ayrı kapıdan giriş sağlanacak. Protokol kapısı ayrı olacak.  
  • Saat 10.00'da 2017 Newrozu'nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut'un anması.
  • PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü talepleriyle açlık grevinde olan mahpusların mesajlarının okunması.
  • Newroz ateşinin yakılması.
  • Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Aynur Sarıca, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın konuşmaları.

Mikail Aslan ve Emel Mathlouthi konseri

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın geçmiş yıllarda yaptığı Newroz değerlendirmelerini okuyacak. 

Programda sahne alacak isimler ise şöyle:

  • Xezel Mistefa
  • Faraj Ali Pour 
  • Mikail Aslan 
  • Arhat
  • Emel Mathlouthi

Öte yandan Tertip Komitesi, İstanbul ve İzmir Newrozlarında provokatif girişimlerde bulunan ve kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak nitelendiren kişilere karşı tedbir alınacağını ve provokasyona izin verilmeyeceğini duyurdu. 

Kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak tanımlayan "Kurdên Nasyonalîst" korteji İstanbul Newroz'unda (Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet)
newroz 2024 Diyarbakır Newroz'u dem parti Abdullah Öcalan
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