Diyarbakır Newroz’unun programı belli oldu

Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali yarın (21 Mart) Diyarbakır’da yapılacak. Newroz kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi, bu yıl da Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Newroz’unun programı şöyle:

Saat 08.30'da alana girişler başlayacak ve altı ayrı kapıdan giriş sağlanacak. Protokol kapısı ayrı olacak.

Saat 10.00'da 2017 Newrozu'nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut'un anması.

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik çözümü talepleriyle açlık grevinde olan mahpusların mesajlarının okunması.

Newroz ateşinin yakılması.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Aynur Sarıca, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın konuşmaları.

Mikail Aslan ve Emel Mathlouthi konseri

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın geçmiş yıllarda yaptığı Newroz değerlendirmelerini okuyacak.

Programda sahne alacak isimler ise şöyle:

Xezel Mistefa

Faraj Ali Pour

Mikail Aslan

Arhat

Emel Mathlouthi

Öte yandan Tertip Komitesi, İstanbul ve İzmir Newrozlarında provokatif girişimlerde bulunan ve kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak nitelendiren kişilere karşı tedbir alınacağını ve provokasyona izin verilmeyeceğini duyurdu.