Diyarbakır Newroz’unda çocuğu darp eden 5 polise hapis cezası

Diyarbakır Lice’de 21 Mart 2023 Newroz kutlamaları sonrası 14 yaşındaki Y.D.'nin kaçırılması ve işkence edilmesine dair İlçe Emniyet amirlerinden Aykut O. ile polisler İ. A., E.Ö., G.B., ve H.Ç. hakkında açılan davada karar çıktı.

Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasına, Y.D.’nin ailesi, avukatı Mehdi Özdemir, İHD avukatı Yakup Güven, Amed Baro Başkanı Nahit Eren katıldı. Sanık polisler duruşmaya katılmadı.

Savcı bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında, sanıkların çocuğu 25-30 dakika araçta tutarak, sert cisimle darp etmek suretiyle üzerlerine atılı “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve telefonunu atmak suretiyle de “Mala zarar verme” suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmasını istemişti. Savcı her bir sanık için “Kişiyi hürriyetinden yoksan bırakma” suçundan 14 yıla kadar, “Mala zarar verme” suçundan da 6 aya kadar ceza verilmesini talep etmişti.

Sanık avukatları beraat istedi

MA'nın haberine göre, Avukat Yakup Güven suçun “işkence” suçu olduğunu belirtti. Ural Tipi aracın kamera kayıtlarının dosya arasına alınmadığını hatırlatan Güven, şöyle dedi:

“Etkili soruşturma yürütülmeyip sanıkların cezasızlık politikası sürdürülmektedir. Bu tip yargılamalarda kolluk her zaman kayrılmaktadır. Mağdur çocuk elleri kelepçelenerek, zırhlı araç içerisinde ağır silahlarla darp edilmiştir. Söz konusu eylem münferit şekilde olmayıp sistematik bir bicimde gerçekleşip açıkça işkence suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmasına rağmen ne etkili soruşturma yapılıp delil toplanmış ne de bu konu ile ilgili yargılama yapılmıştır.”

Baro Başkanı Nahit Eren de sanıklara işkence suçundan ceza verilmesini isteyerek, üst reddeden sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya katılan Y.D. ve ailesi de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık polislerin avukatları, sanıkların beraatını, adli kontrollerin kaldırılmasını istediği görüldü.

Mahkeme heyeti, her bir sanığa “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime gitmeyen mahkeme heyeti, “Mala zarar verme” suçundan da ayrı ayrı 4 bin 500 TL para cezası verdi. Sanıklar hakkında uygulanan “yurt dışı” adli kontrollerinin devamına da karar verdi.

“İşkenceden cezalandırılmaları gerekirdi”

Diyarbakır Barosu, karara dair X hesabında şu paylaşımı yaptı:

"İlk günden beri ifade ettiğimiz ve dosya kapsamındaki deliller ile mahkemenin 3 Mayıs 2023 tarihli görevsizlik kararında belirtildiği üzere kolluk görevlilerinin fiili açık işkence suçu olup, işkence suçundan cezalandırılmaları gerekmektedir. Amed Barosu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu? Lice’de 14 yaşındaki çocuk, 21 Mart’ta polislerce zırhlı araca bindirilip işkenceye maruz kaldığı, küfür etmeye zorlandığı, ölümle tehdit edildiği ve elleri, ayakları bağlanarak dere yatağına atıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alınan beş polisten üçü “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. Diyarbakır Valiliği, polislerin görevden uzaklaştırıldığını ve idari soruşturma da açıldığını açıkladı. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Lice Sulh Ceza Hakimliği’nin iki polis memurunun serbest bırakılması kararına dün hem Cumhuriyet Başsavcılığı hem de müşteki vekilleri olarak itiraz edildiğini duyurdu. Eren, “İtirazlar üzerine iki polis memuru hakkında bu gece itibariyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi” açıklamasını yaptı. Polisler, “nitelikli kasten yaralama” suçlamasıyla soruşturuluyor. Ancak avukat Eren, suçun “işkence” kapsamında olduğunu ifade etmişti. TIKLAYIN - Çocuğa işkence soruşturmasında polisler suçlamaları reddetti TIKLAYIN - Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence | 5 polisten 3'ü tutuklandı

(EMK)