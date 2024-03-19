Diyarbakır Newroz’una çağrı: "Özgürlük ateşini yükseltelim"

Diyarbakır’da Newroz Tertip Komitesi 21 Mart’ta yapılacak etkinliğe dair bugün basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Serhat Eren, DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il ve ilçe örgütü yöneticileri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri, belediye eş başkan adayları ile bazı kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“31 Mart’ta sandıklarda güçlü mesaj vereceğiz”

Toplantıda konuşan DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi krizin gölgesinde 31 Mart’ta yapılacak geçimlere gittiğini belirterek, yerel seçimlerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

“Dilimiz yasaklandı, siyasetimiz tasfiye edilmek istendi. Kürt siyasetçilerin siyaset yapması engellendi. Binlerce arkadaşımız cezaevlerinde” diyen Eren, 31 Mart’ta iktidara sandıklarda güçlü bir mesaj verileceğini vurguladı.

“Ateş, ilk günkü kararlılıkla yanma devam ediyor”

Newroz Tertip Komitesi adına basın açıklamasını DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptı.

Dünya halkları için baharın başlangıcı olan Newroz’un, Kürt halkı için de yüzyıllardır süren direnişin sembolü olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

“Halkımız için yeni bir doğuşun, yaşamın ve özgür bir geleceğin kıvılcımı olan Newroz, tekçi, soykırımcı, inkârcı anlayışlara karşı her zaman cevap olmuştur. Prometheus’dan Demirci Kawa’ya, Kawa’dan Mazlum Doğan’a üç kibrit çöpü ateşinin tüm Kürdistanı baştan başa saralı uzun yıllar oldu ve o ateş ilk günkü kararlılıkla yanmaya devam etmektedir.”

“Özgürlük ateşini yükseltmeye çağırıyoruz”

Pınar Sakık Tekin sözlerinin devamında, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün, aynı zamanda Kürtlerin ve tüm halkların özgürlüğü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“25 yıllık İmralı işkence sistemi altında kendisiyle yapılan her görüşmede onurlu bir barışın yolunu gösteren ve bunun için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirten Sayın Abdullah Öcalan, mutlak iletişimsizlikle ağır tecrit altında tutulmaktadır. Tam da bu nedenle inançla, kararlılıkla irade ve ısrarla Newroz meydanları, tecridin paramparça edileceği, onurlu bir barışın savunucusu ve direnişçisi olan Sayın Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanacağı meydanlar olacaktır.”

“Rabe Dema Azadî Û Serkeftine Ye” sloganıyla yapacakları final Newroz’una Kürdistan ve Türkiye halklarını davet ettiklerini belirten Pınar Sakık Tekin, “Amed’den özgürlük ateşini yükseltmeye çağırıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Newroz’un demokrasi ve barışa vesile olmasını umut ediyoruz”

Diyarbakır’da bir Newroz açıklaması da Amed Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Eğitim Sen 1 Nolu Şube’de yapıldı.

Amed Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklamayı okuyan Baran Babur, Newroz’un tüm yasak ve baskılara karşı Diyarbakır’da tüm halklarla beraber şenlik içinde kutlanacağına inandıklarını belirtti.

Babur, “Newroz’un demokrasi ve barışı vesile olmasını umut ediyoruz. Bu ruhla gençler ve halkımız Newroz meydanına gelecektir. Yeni yılın başlangıcı olan Newroz’un dünyaya barış ve özgürlük olarak dağılacağını umut ediyoruz. Kürt ve tüm halkların Newroz bayramını Newroz ateşinin sıcaklığıyla kutluyoruz” dedi.

(İY/VC)