Diyarbakır Newroz'unda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" (Kalkın, özgürlük ve zafer zamanıdır) sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali dün (21 Mart) Diyarbakır’da yapıldı.

Tertip Komitesi, kutlamaların yapıldığı Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’nda 1 milyonu aşkın insanın yer aldığını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Newroz kutlamaları sonrası dün akşam saatlerinde aralarında çocukların da olduğu en az 126 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Bağlar İlçe Polis Okulu Müdürlüğü'ne götürüldü.

“Örgüt propagandası yapmak” ve 2911 Sayılı "Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalet etmek iddiasıyla haklarında işlem yapılan 204 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada güncel gözaltı sayısının 38'i çocuk olmak üzere 204 olduğunu ve sürecin takipçisi olacağını duyurmuştu. (TY)