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HABER
Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 13:33
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Diyarbakır Newroz'unda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Özgürlük için Hukukçular Derneği'nin duyurusuna göre, 204 kişinin gözaltına alınma gerekçesi "Kürt ulusal kıyafeti giymeleri" ve kültürel semboller taşımalarıydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Newroz'unda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Diyarbakır Newroz'u (Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu / bianet)

Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" (Kalkın, özgürlük ve zafer zamanıdır) sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali dün (21 Mart) Diyarbakır’da yapıldı. 

Tertip Komitesi, kutlamaların yapıldığı Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’nda 1 milyonu aşkın insanın yer aldığını duyurdu. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Newroz kutlamaları sonrası dün akşam saatlerinde aralarında çocukların da olduğu en az 126 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Bağlar İlçe Polis Okulu Müdürlüğü'ne götürüldü. 

“Örgüt propagandası yapmak” ve 2911 Sayılı "Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalet etmek iddiasıyla haklarında işlem yapılan 204 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı
Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı
21 Mart 2024

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada güncel gözaltı sayısının 38'i çocuk olmak üzere 204 olduğunu ve sürecin takipçisi olacağını duyurmuştu. (TY) 

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/haber/bianet-in-objektifinden-diyarbakir-newroz-u-293339
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17 Mart 2024
/haber/istanbul-newrozunda-bianet-muhabirlerine-polis-siddeti-293160
DİYARBAKIR NEWROZ’U
Yağmur bile Kürtler için durmuşsa, barış neden olmasın!
Bugün 10:07
/yazi/yagmur-bile-kurtler-icin-durmussa-baris-neden-olmasin-293329
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/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-newroz-u-293194
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/haber/istanbul-da-newroz-300-binden-fazla-kisi-yenikapi-daydi-293155
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/haber/izmir-newroz-undan-sonra-alti-kisiye-tutuklama-293240
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21 Mart 2024
/haber/diyarbakir-newroz-u-yuz-binlerin-katilimiyla-kutlandi-293280
2017'de Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut anıldı
21 Mart 2024
/haber/2017-de-diyarbakir-newroz-unda-oldurulen-kemal-kurkut-anildi-293314
DEM PARTİ İSTANBUL ADAYLARIYLA BİR GÜN
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20 Mart 2024
/haber/biz-newrozda-kazandik-bunu-herkes-gordu-293238
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