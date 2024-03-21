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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 10:31
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 12:39
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Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı

Diyarbakır’da yüz binlerin katıldığı final Newroz’unda barış ve demokratik çözüm çağrıları ön plana çıktı.

Diyar Saraçoğlu

İnanç Yıldız
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

İnanç Yıldız

İnanç Yıldız
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" (Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!) sloganıyla 15 Mart'ta başlayan Newroz Bayramı kutlamalarının finali bugün Diyarbakır’da yapıldı. 

Newroz kutlamalarının adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı.

Görseli Büyüt

Alana girişler altı ayrı kapıdan yapılıyor. Newroz Caddesi, Evrim Alataş Caddesi ve Bağcılar Mahallesi’ndeki giriş kapılarında yağmura rağmen yoğunluk oluşmaya başladı. Kutlamalara Diyarbakır dışından gelen konuklar ve gazeteciler, protokol kapısından alana alındı.

Roboskî aileleri, Suruç aileleri, 2015-2016 yılları arasında ilân edilen sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Mazlum Doğan'ın ailesi, Deniz Poyraz'ın ailesi, öldürülen Kürt siyasetçilerin ve gazetecilerin yakınları protokoldeki yerlerini aldı. 

Alanda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bayrakları ile sarı, kırmızı ve yeşil renkli flamalar dalgalanıyor. 

Görseli Büyüt
Leyla Zana, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (Fotoğraf: İnanç Yıldız / bianet)
Leyla Zana, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (Fotoğraf: İnanç Yıldız / bianet)

Newroz Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kitlede kadın ve gençlerin sayısının fazlalılığı ise dikkat çekiyor. Yurttaşların çoğu yöresel kıyafetlerle kutlamalara katılıyor.

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Program, 2017 Newrozu'nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut ile özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Diyarbakır'da bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık ise 10°C. 

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Anmaya Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt siyasetçi Leyla Zana ile Mehmet Öcalan da katıldı.

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Gültan Kışanak: Baharın müjdecisi

Newroz kutlamalarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı iken tutuklanan ve şu an DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Kürt siyasetçi Gültan Kışanak'ın mesajı okundu. 

Kışanak'ın mesajı kısaca şöyle: 

"Amed Newroz’unu direnç ve umutla selamlıyorum. Selam olsun Newroz ateşi etrafında buluşanlara. Selam olsun zulme karşı direnenlere. Selam olsun özgürlük sevdasıyla yanıp tutuşanlara. Selam olsun Newroz meşalesini elden ele dört bir yana taşıyanlara...

Newroz, halkları özgürlük ve barış halayında yan yana getiren tarihi bir mirastır. Ey tarih, umutlan! Mirasın emin ellerde. 

Newroz baharın, değişimin müjdecisidir. Newroz gelince karakışı geride bırakır, Newroz’un sıcaklığına ve rengarenk baharına kapılarımızı açarız. O nedenle, Newroz mazlumların, ezilenlerin baharı; zalimlerin, despotların ise karakışıdır. Çünkü yaşamın özünde özgürlük vardır, baskı, zulüm esaret egemenlerin icadıdır. Yaşam her zaman özüne kavuşmak için direnir ve kazanır. Bu kez de öyle olacak, yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak. Newroz DEM’i, şimdi yaşamı ve özgürlüğü kazanmanın DEM’i! 

Em li vir bûn, em li vir in û em ê her dem li vir bin. (Buradaydık, buradayız ve burada olacağız)"

Görseli Büyüt

Kurdên Nasyonalîst'e müdahale

Tertip Komitesi, daha önce İstanbul ve İzmir Newrozlarında provokatif girişimlerde bulunan ve kendilerini "Nasyonalist Kürt" olarak nitelendiren "Kurdên Nasyonalîst" grubuna müdahale etti. 

Komite dün (20 Mart) yaptığı açıklamada, bu gruba karşı tedbir alınacağını ve provokasyona izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

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Program kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın konuşmasının ardından müzisyen Faraj Alipour sahne aldı. 

Bir grup LGBTİ+, Newroz kutlamalarına "Aşitî" yazan tişörtlerle katıldı. Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu ve Sara Kolektifi de "Biz yoksak çekilen hiçbir halay özgür değildir," başlıklı bir açıklama yayımladı. 

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PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın geçmiş yıllardaki Newroz mesajlarının okunduğu Newroz kutlaması, sanatçılar Mikail Aslan ve Arhat'ın sahne almasıyla sona erdi.

newroz 2024 diyarbakır newrozu dem parti
Diyar Saraçoğlu
Diyar Saraçoğlu
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Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak",...

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak", "Kadın Gazeteciler İçin Güvenlik El Kitabı", "Ne Yapmalı...?" çevirdiği kitaplar arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu.

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İnanç Yıldız
İnanç Yıldız
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