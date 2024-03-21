Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı

Newroz kutlamalarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı iken tutuklanan ve şu an DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Kürt siyasetçi Gültan Kışanak'ın mesajı okundu.

Kışanak'ın mesajı kısaca şöyle:

"Amed Newroz’unu direnç ve umutla selamlıyorum. Selam olsun Newroz ateşi etrafında buluşanlara. Selam olsun zulme karşı direnenlere. Selam olsun özgürlük sevdasıyla yanıp tutuşanlara. Selam olsun Newroz meşalesini elden ele dört bir yana taşıyanlara...

Newroz, halkları özgürlük ve barış halayında yan yana getiren tarihi bir mirastır. Ey tarih, umutlan! Mirasın emin ellerde.

Newroz baharın, değişimin müjdecisidir. Newroz gelince karakışı geride bırakır, Newroz’un sıcaklığına ve rengarenk baharına kapılarımızı açarız. O nedenle, Newroz mazlumların, ezilenlerin baharı; zalimlerin, despotların ise karakışıdır. Çünkü yaşamın özünde özgürlük vardır, baskı, zulüm esaret egemenlerin icadıdır. Yaşam her zaman özüne kavuşmak için direnir ve kazanır. Bu kez de öyle olacak, yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak. Newroz DEM’i, şimdi yaşamı ve özgürlüğü kazanmanın DEM’i!

Em li vir bûn, em li vir in û em ê her dem li vir bin. (Buradaydık, buradayız ve burada olacağız)"