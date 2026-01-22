ENGLISH KURDÎ
HABER
22 Ocak 2026 22:57
 22 Ocak 2026 23:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Diyarbakır miting yasakları yargıya taşındı: "Ne olursa olsun bu mitingi yapacağız"

Diyarbakır Barosu, Valilik tarafından getirilen il genelinde 4 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağına dava açtı. bianet'e konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, "Bu yasak umarım kalkar ama kalkmasa da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Diyarbakır Barosu, Valiliği’nin 23-26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklayan kararını yargıya taşıdı.

Diyarbakır Barosu, yasağın kaldırılması talebiyle iptal ve yürütmenin durdurulması istemli dava açtı. Baronun konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Valiliği’nin 23-26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklayan kararının, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere aykırı olması nedeniyle; Baromuz tarafından yasağın kaldırılması talebiyle iptal ve yürütmenin durdurulması istemli dava açılmıştır. Diyarbakır Valiliği’ni, hukuka aykırı bu karardan derhal dönmeye davet ediyoruz."

DİYARBAKIR'DA 4 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI
22 Ocak 2026

"Çalışmalarımız devam ediyor"

bianet'e konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, "yasak kaldırılsa da kaldırılmasa da bu mitingi yapacağız" dedi. Türkoğlu, devam eden miting çalışmalarına dair şöyle konuştu:

"Bu miting hem 'Öcalan'a özgürlük' mitingi hem de Rojava'daki baskı ve ablukaların, savaş politikalarının son bulması için mesajların verileceği bir miting olacaktı. Kürt halkı, kadınlar, gençler o alanda dünya kamuoyuna bu yönde mesajlar verecekti. Bizim için değişen bir şey söz konusu değil. Yıllardır mitinglerimiz, yürüyüşlerimiz yasaklanır ama biz her seferinde sokaklarda oluruz. Bu mitingin de ne olursa olsun gerçekleşmesini sağlayacağız. Buna dair görüşmeler de söz konusu. Çalışmalarımız devam ediyor, hala ilçelerdeyiz. Halkın katılımına dair çağrımız devam ediyor."

"Ne olursa olsun bu mitingi yapacağız"

Yasakların anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkoğlu, hukukçuların bu yönde itirazlarının olacağını söyledi ve şöyle devam etti:

"İktidarın yasakçı politikaları kapsamında yürüyüşler, mitingler yasaklanıyor ama sonuçta anayasal haktır bunlar. Buna dair hukukçuların itirazları söz konusu. Biz başvurumuzu yaparak aslında bu hukuksuzluğu da göstermek istiyoruz. Ne olursa olsun biz bu mitingi yapacağız. Umarım bu yasak kalkar ama kalkmasa da biz çalışmalarımıza yine devam ediyoruz."

"Yasaklar tesadüfi değil"

Yasakların Suriye'de yaşanan gelişmelerden bağımsız gelişmediğini ifade eden Türkoğlu, "Bugün Rojava abluka altında. Bugün bu mitingle birlikte aslında Rojava'nın savunulması bu süreci de barış ekseninde götürebilecek bir süreçken; bugün Rojava'yı tamamen bir şekilde abluka altına alma, Kürtlerin, kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük bir politika söz konusu. O yönüyle de mitingin yasaklanması tesadüfi bir şey değil. Bu meseleyi iktidarın nasıl ele aldığı, AKP-MHP ittifakının nasıl ele aldığı ile çok ilgili bir durum" dedi.

Diyarbakır Rojava öcalan
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

