Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 29’a yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022’de başlattığı soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır’da dün (24 Eylül) Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve polis baskın düzenledi.

Baskınlarda, çoğu Kürtçe kitap, dergi, gazete ve dijital materyallere el konulurken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını

Altı kişi daha gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı bugün itibarıyla 29’a yükseldi.

Gözaltına alınanlar hakkında getirilen avukat kısıtlılık kararının sona ermesinin ardından avukatlar bugün müvekkilleriyle görüştü. Diyarbakır TEM Şube’de tutulan müvekkilleriyle görüşen avukatlara, ek gözaltı kararı alındığına dair bilgi verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir’de gözaltına alınan Belkıs Süleymanoğlu Bitkin de Diyarbakır’a getirildi.

Çandar’dan soru önergesi

Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Kürt kurumlarına yönelik baskın ve dernek çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili soru önergesi verdi.