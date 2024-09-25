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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 16:23
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Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 29’a yükseldi

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi’ne düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanlar hakkında 24 saat “ek gözaltı süresi” kararı alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 29’a yükseldi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022’de başlattığı soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır’da dün (24 Eylül) Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve polis baskın düzenledi.

Baskınlarda, çoğu Kürtçe kitap, dergi, gazete ve dijital materyallere el konulurken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024

Altı kişi daha gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı bugün itibarıyla 29’a yükseldi.

Gözaltına alınanlar hakkında getirilen avukat kısıtlılık kararının sona ermesinin ardından avukatlar bugün müvekkilleriyle görüştü. Diyarbakır TEM Şube’de tutulan müvekkilleriyle görüşen avukatlara, ek gözaltı kararı alındığına dair bilgi verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir’de gözaltına alınan Belkıs Süleymanoğlu Bitkin de Diyarbakır’a getirildi.

Çandar’dan soru önergesi

Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Kürt kurumlarına yönelik baskın ve dernek çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

Çandar'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e yönelttiği sorular şöyle:

  1. Diyarbakır’da “Yunus’un Türkçesi de Feqiyê Teyran'ın Kürtçesi de bizimdir, bizim!” derken neyi kastetmiştiniz?
  2. Payîz Pirtûk, MED-DER ve Jîn Art Huner’e düzenlenen polis baskınlarında, hakkında toplatılma kararı bulunmayan çok sayıda süreli-süresiz yayına el konulmasının gerekçesi nedir? Kürtçeyi hangi yasaya dayanarak engellemeye çalışıyorsunuz?
  3. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete konulan Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri konusunda müfettiş görevlendirilmesinin gerekçesi nedir? (TY)
Haber Yeri
İstanbul
med-der ev baskınları gözaltılar Kürtçeye saldırılar Payîz Pirtûk Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi
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