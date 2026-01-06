Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde “sıfır faizli kredi” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte “sıfır faizli kredi” ilanlarıyla vatandaşları oltalama (phishing) sitelerine yönlendiren ve bu yöntemle internet bankacılığı hesaplarına izinsiz erişerek para transferi yapan bir şebekeyi takibe aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir’de “Sanal Kıskaç” adı verilen eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakkında savcılık ifadesi sonrası ek soruşturma kararı verildi. Mahkeme, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin liraya ulaştığı belirlendi.

(EMK)