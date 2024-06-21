Diyarbakır-Mardin yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün akşam (20 Haziran) çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.

Gece boyu süren ve Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve yurttaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım

Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre ise elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların sebep olduğu belirtilen yangın, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyerek Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğuna göre yangında sekiz yurttaş hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi ise yangından etkilendi. Yüzlerce hayvan yanarak öldü ve bir o kadar hayvan da yaralandı. (TY)