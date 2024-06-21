Diyarbakır-Mardin yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün akşam (20 Haziran) çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği yangının "anız ve örtü" yangını olduğunu söylese de, köylüler yetkililerin açıklamalarına itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu söylüyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 78 yurttaşın da yangından etkilendiğini söyledi.

“Soğutma çalışmaları devam ediyor”

Hayatını kaybedenlere "Allah'tan rahmet" dileyen ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Koca’nın açıklaması şöyle:

“Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

"Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sahada

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 66 kilometrelik alanın etkilendiği Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangına ilk andan itibaren altı itfaiye aracı ve 60 personelle müdahalede bulundu.

Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun’un başkanlığında kurulan Kriz Koordinasyon Masası hem kent merkezindeki hastanelerde hem de yangının etkilendiği kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Kriz Koordinasyon Merkezi’nin 24 saat boyunca çalışacağını duyurdu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının verilerine göre, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra doğal yaşamın önemli bir parçası olan farklı türden canlı da yaşamını yitirdi.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken Daire Başkanlığının veteriner hekimlerinin de içinde yer aldığı uzman bir ekip, yaralı hayvanlara ilk yardımda bulundu. Yangından etkilenen bölgelerdeki canlılara ilk müdahale çalışmaları devam edecek.

İstanbul’da faaliyet yürüten Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği de çalışmalara destek vermek için Diyarbakır’a doğru yola çıktı. (TY)