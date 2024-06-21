ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 14:24
2 dk Okuma

Diyarbakır-Mardin yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da beş hasta yoğun bakımda, dördü entübe durumda.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır-Mardin yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün akşam (20 Haziran) çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği yangının "anız ve örtü" yangını olduğunu söylese de, köylüler yetkililerin açıklamalarına itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu söylüyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 78 yurttaşın da yangından etkilendiğini söyledi. 

“Soğutma çalışmaları devam ediyor”

Hayatını kaybedenlere "Allah'tan rahmet" dileyen ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Koca’nın açıklaması şöyle:

“Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

"Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sahada

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 66 kilometrelik alanın etkilendiği Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangına ilk andan itibaren altı itfaiye aracı ve 60 personelle müdahalede bulundu. 

Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun’un başkanlığında kurulan Kriz Koordinasyon Masası hem kent merkezindeki hastanelerde hem de yangının etkilendiği kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Kriz Koordinasyon Merkezi’nin 24 saat boyunca çalışacağını duyurdu

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının verilerine göre, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra doğal yaşamın önemli bir parçası olan farklı türden canlı da yaşamını yitirdi. 

Yangın söndürme çalışmaları sürerken Daire Başkanlığının veteriner hekimlerinin de içinde yer aldığı uzman bir ekip, yaralı hayvanlara ilk yardımda bulundu. Yangından etkilenen bölgelerdeki canlılara ilk müdahale çalışmaları devam edecek. 

İstanbul’da faaliyet yürüten Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği de çalışmalara destek vermek için Diyarbakır’a doğru yola çıktı. (TY)

diyarbakır yangını diyarbakır büyükşehir belediyesi fahrettin koca
ilgili haberler
Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
22 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-yanginda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15-e-yukseldi-296718
DEDAŞ’tan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama
21 Haziran 2024
/haber/dedastan-diyarbakir-mardin-yanginiyla-ilgili-aciklama-296711
Diyarbakır-Mardin yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-mardin-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-296670
YANGINA HAVADAN MÜDAHALE İSTENİYOR
Mazıdağı ve Çınar arasında ekili alanlarda yangın
21 Haziran 2024
/haber/mazidagi-ve-cinar-arasinda-ekili-alanlarda-yangin-296667
bu haberin uzantıları
Diyarbakır Barosu’ndan yangınla ilgili suç duyurusu
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-barosundan-yanginla-ilgili-suc-duyurusu-296698
ilgili haberler
Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
22 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-yanginda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-15-e-yukseldi-296718
DEDAŞ’tan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama
21 Haziran 2024
/haber/dedastan-diyarbakir-mardin-yanginiyla-ilgili-aciklama-296711
Diyarbakır-Mardin yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
21 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-mardin-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-296670
YANGINA HAVADAN MÜDAHALE İSTENİYOR
Mazıdağı ve Çınar arasında ekili alanlarda yangın
21 Haziran 2024
/haber/mazidagi-ve-cinar-arasinda-ekili-alanlarda-yangin-296667
Sayfa Başına Git