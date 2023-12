Diyarbakır İnsan Hakları Haftası etkinlik programı açıklandı

Diyarbakır’da İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, Rosa Kadın Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgürlük için Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabip Odası’nın ortaklaşa hazırladığı İnsan Hakları Haftası etkinlik programı açıklandı.

Program 9 Aralık (Cumartesi) günü, saat 11.00’da Ofis semtindeki AZC Plaza önünden Koşuyolu Parkı’ndaki İnsan Hakları Anıtı önüne kadar yapılacak yürüyüş ile başlayacak.

11.30’da yapılacak ortak basın açıklaması sonrası program, 12.00’da İHD Diyarbakır Şubesinin her hafta düzenlediği “Kayıp Yakınları Eylemi” devam edecek ve 14.00’da başlayacak olan “Toplumsal ve Psikolojik Boyutlarıyla Bağımlılık” konulu panelle 9 Aralık programı bitecek.

Panelde Doç. Dr. Veysi ÇERİ, Psikolog Ayten ZARA ve Sosyal Hizmet Uzmanı Abdullatif MEŞE birer sunum yapılacak.

Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan İnsan Hakları Haftası etkinlikleri programı şöyle:

9 Aralık Cumartesi:

-İnsan Hakları Haftası Yürüyüşü

Yürüyüş Güzergahı: Ofis AZC Plaza Önü- Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı

Saat: 11.00

-İnsan Hakları Haftası Ortak Basın Açıklaması

Yer: Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı

Saat: 11.30

-Kayıp Yakınları Eylemi

Yer: Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı

Saat:12.00

-Panel: Toplumsal ve Psikolojik Boyutlarıyla Bağımlılık

Katılımcılar:

Doç. Dr. Veysi ÇERİ

Psikolog Ayten ZARA

Sosyal Hizmet Uzmanı Abdullatif MEŞE

Yer: Radisson Blue Hotel

Saat:14.00

11 Aralık Pazartesi:

-Hapishaneler ve Hak İhlallerine İlişkin Basın Açıklaması

Saat:12.30 Yer: Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

-Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı

Türkiye’de İnsan Hakları Mücadelesine Bir Örnek: Cumartesi İnsanları Eylemi

Konuk: İHD Amed Şubesi Başkanı Av. Ercan YILMAZ

Saat:15.00

-Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı

Anadilinde Sağlık Hakkı

Konuk: Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif TURAN

Saat:18.15

Aralık Salı:

- Panel: Kürt LGBTİ+lar Ne İstiyor?

İstanbul Sözleşmesinin Feshi ve Yeni Anayasa Tartışmalarına Etkisi?

Av. İrem YILDIZ Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyonu Üyesi

Kürt LGBTİ+ Hareketi Mücadelesi

Murat Yüksek, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu

LGBTİ+ların Yaşadığı Çoklu Kırılganlık Durumları

Atalay GÖÇER, BAKAD Başkanı

Saat:15.00-17.00 Yer: İHD Amed Şubesi Vedat Aydın Konferans Salonu*

-Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı

İşkencenin Değişen Yüzü, Rakamlarla Türkiye’de İşkence

Konuk: Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilcisi Murat ABA

Saat:15.00

-Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının İnsan Hakları

Konuk: Rosa Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Sıla İPEK

Saat:18.15

13 Aralık Çarşamba:

-Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı

Hukukun Üstünlüğü ve AYM Kararlarının Uygulanmaması

Konuk: Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN

Saat:15.00

-Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı Özelinde İfade Özgürlüğüne Yönelik Engellemeler

Konuk: ÖHD Amed Şubesi Eş Başkanı Av. Gizem MİRAN

Saat:18.15

14 Aralık Perşembe:

-Panel: Mülteci Hakları

Katılımcılar:

Av. Ahmet MULLAMUHAMMED- Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı

Av. Mizgin SINIR- Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Sekreteri

Av. Ali KAHRAMAN- Hayata Destek Derneği

Saat:13.00

Yer: Av. Tahir Elçi Konferans Salonu**

-Veng Radyo Programı

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı Özelinde İfade Özgürlüğüne Yönelik Engellemeler

Konuk: ÖHD Amed Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necat ÇİÇEK

Saat:15.00

- Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı

Mültecilerin Karşılaştığı Güncel Sorunlar

Konuk: Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ahmet MULLAMUHAMMED

Saat:18.15

15 Aralık Cuma:

- Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının İnsan Hakları

Konuk: Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İŞBİLEN

Saat:15.00

- Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı

Türkiye’de İşkencenin Artış Nedenleri ve Mücadele Yöntemleri

Konuk: Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilcisi Murat ABA

Saat:18.15

-TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri

Adalet İçin/For Justice Yönetmen: Elif Yiğit

Saat: 12.00-12.45

Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’: Yönetmen: Ersin Eçin

Saat:12.50-13.27

The Hearing/Duruşma: Yönetmen: Lisa Gerig

Saat:13.35-14.56

Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı, Yönetmen: Aslı Emel Karaca

Saat: 15.05-16.40

Caminho Longe, Yönetmen: Josu Martinez, Txaber Larreategi

Saat: 16.50-18.02

Şam Göğünün Altında/ Under The Sky of Damascus, Yönetmen: Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh

Saat:18.25-19.35

Belgesel Sonunda Yönetmenlerle Söyleşi

Yer: Mordem Sanat Merkezi***

16 Aralık Cumartesi:

-Kayıp Yakınları Eylemi

Saat:12.00 Yer: Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı

CUMHURİYETİN 100. YILINDA DEVLETİN HAK PRATİĞİ VE KÜRTLER KONFERANSI

Oturum:

Saat:13.00-14.45

İsyan, İstiklal Mahkemeleri ve Darbelerden Günümüze Devletin Kürtlere Özgü Pratiği

Moderatör: Yüksel GENÇ

Katılımcı: Araştırmacı-Yazar Namık Kemal DİNÇ

Devletin Güncel Kürt Pratiği ve Tecrit

Katılımcı: Av. Özgür EROL

Ara: 14.45-15.00

Oturum:

Saat: 15.00-16.45

Moderator: Roza METÎNA

-Têkoşîna Ziman û Tecrubeya Amadekirina Ferhengan

Axaftvan: Zana FARQÎNÎ

Standardîzasyonê Ziwanê Kurdkî

Qiseykerdox: M. MALMÎSANIJ

- Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı

Anadilinde Sağlık Hakkı

Konuk: Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif TURAN

Saat:18.15

- Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı

Türkiye’de İnsan Hakları Mücadelesine Bir Örnek: Cumartesi İnsanları Eylemi

Konuk: İHD Amed Şube Başkanı Av. Ercan YILMAZ

Saat:15.00

(BA)