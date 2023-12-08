Diyarbakır İnsan Hakları Haftası etkinlik programı açıklandı
Diyarbakır’da İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, Rosa Kadın Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgürlük için Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabip Odası’nın ortaklaşa hazırladığı İnsan Hakları Haftası etkinlik programı açıklandı.
Program 9 Aralık (Cumartesi) günü, saat 11.00’da Ofis semtindeki AZC Plaza önünden Koşuyolu Parkı’ndaki İnsan Hakları Anıtı önüne kadar yapılacak yürüyüş ile başlayacak.
11.30’da yapılacak ortak basın açıklaması sonrası program, 12.00’da İHD Diyarbakır Şubesinin her hafta düzenlediği “Kayıp Yakınları Eylemi” devam edecek ve 14.00’da başlayacak olan “Toplumsal ve Psikolojik Boyutlarıyla Bağımlılık” konulu panelle 9 Aralık programı bitecek.
Panelde Doç. Dr. Veysi ÇERİ, Psikolog Ayten ZARA ve Sosyal Hizmet Uzmanı Abdullatif MEŞE birer sunum yapılacak.
Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan İnsan Hakları Haftası etkinlikleri programı şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
-İnsan Hakları Haftası Yürüyüşü
Yürüyüş Güzergahı: Ofis AZC Plaza Önü- Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı
Saat: 11.00
-İnsan Hakları Haftası Ortak Basın Açıklaması
Yer: Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı
Saat: 11.30
-Kayıp Yakınları Eylemi
Yer: Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı
Saat:12.00
-Panel: Toplumsal ve Psikolojik Boyutlarıyla Bağımlılık
Katılımcılar:
Doç. Dr. Veysi ÇERİ
Psikolog Ayten ZARA
Sosyal Hizmet Uzmanı Abdullatif MEŞE
Yer: Radisson Blue Hotel
Saat:14.00
11 Aralık Pazartesi:
-Hapishaneler ve Hak İhlallerine İlişkin Basın Açıklaması
Saat:12.30 Yer: Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi
-Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı
Türkiye’de İnsan Hakları Mücadelesine Bir Örnek: Cumartesi İnsanları Eylemi
Konuk: İHD Amed Şubesi Başkanı Av. Ercan YILMAZ
Saat:15.00
-Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı
Anadilinde Sağlık Hakkı
Konuk: Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif TURAN
Saat:18.15
- Aralık Salı:
- Panel: Kürt LGBTİ+lar Ne İstiyor?
İstanbul Sözleşmesinin Feshi ve Yeni Anayasa Tartışmalarına Etkisi?
Av. İrem YILDIZ Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyonu Üyesi
Kürt LGBTİ+ Hareketi Mücadelesi
Murat Yüksek, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu
LGBTİ+ların Yaşadığı Çoklu Kırılganlık Durumları
Atalay GÖÇER, BAKAD Başkanı
Saat:15.00-17.00 Yer: İHD Amed Şubesi Vedat Aydın Konferans Salonu*
-Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı
İşkencenin Değişen Yüzü, Rakamlarla Türkiye’de İşkence
Konuk: Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilcisi Murat ABA
Saat:15.00
-Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı
Toplumsal Cinsiyet ve Kadının İnsan Hakları
Konuk: Rosa Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Sıla İPEK
Saat:18.15
13 Aralık Çarşamba:
-Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı
Hukukun Üstünlüğü ve AYM Kararlarının Uygulanmaması
Konuk: Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN
Saat:15.00
-Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı Özelinde İfade Özgürlüğüne Yönelik Engellemeler
Konuk: ÖHD Amed Şubesi Eş Başkanı Av. Gizem MİRAN
Saat:18.15
14 Aralık Perşembe:
-Panel: Mülteci Hakları
Katılımcılar:
Av. Ahmet MULLAMUHAMMED- Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Mizgin SINIR- Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Sekreteri
Av. Ali KAHRAMAN- Hayata Destek Derneği
Saat:13.00
Yer: Av. Tahir Elçi Konferans Salonu**
-Veng Radyo Programı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı Özelinde İfade Özgürlüğüne Yönelik Engellemeler
Konuk: ÖHD Amed Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necat ÇİÇEK
Saat:15.00
- Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı
Mültecilerin Karşılaştığı Güncel Sorunlar
Konuk: Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ahmet MULLAMUHAMMED
Saat:18.15
15 Aralık Cuma:
- Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı
Toplumsal Cinsiyet ve Kadının İnsan Hakları
Konuk: Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İŞBİLEN
Saat:15.00
- Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı
Türkiye’de İşkencenin Artış Nedenleri ve Mücadele Yöntemleri
Konuk: Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilcisi Murat ABA
Saat:18.15
-TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
Adalet İçin/For Justice Yönetmen: Elif Yiğit
Saat: 12.00-12.45
Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’: Yönetmen: Ersin Eçin
Saat:12.50-13.27
The Hearing/Duruşma: Yönetmen: Lisa Gerig
Saat:13.35-14.56
Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı, Yönetmen: Aslı Emel Karaca
Saat: 15.05-16.40
Caminho Longe, Yönetmen: Josu Martinez, Txaber Larreategi
Saat: 16.50-18.02
Şam Göğünün Altında/ Under The Sky of Damascus, Yönetmen: Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh
Saat:18.25-19.35
Belgesel Sonunda Yönetmenlerle Söyleşi
Yer: Mordem Sanat Merkezi***
16 Aralık Cumartesi:
-Kayıp Yakınları Eylemi
Saat:12.00 Yer: Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı
CUMHURİYETİN 100. YILINDA DEVLETİN HAK PRATİĞİ VE KÜRTLER KONFERANSI
- Oturum:
Saat:13.00-14.45
İsyan, İstiklal Mahkemeleri ve Darbelerden Günümüze Devletin Kürtlere Özgü Pratiği
Moderatör: Yüksel GENÇ
Katılımcı: Araştırmacı-Yazar Namık Kemal DİNÇ
Devletin Güncel Kürt Pratiği ve Tecrit
Katılımcı: Av. Özgür EROL
Ara: 14.45-15.00
- Oturum:
Saat: 15.00-16.45
Moderator: Roza METÎNA
-Têkoşîna Ziman û Tecrubeya Amadekirina Ferhengan
Axaftvan: Zana FARQÎNÎ
Standardîzasyonê Ziwanê Kurdkî
Qiseykerdox: M. MALMÎSANIJ
- Veng Radyo İnsan Hakları Haftası Programı
Anadilinde Sağlık Hakkı
Konuk: Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif TURAN
Saat:18.15
- Amed Radyo-TV İnsan Hakları Haftası Programı
Türkiye’de İnsan Hakları Mücadelesine Bir Örnek: Cumartesi İnsanları Eylemi
Konuk: İHD Amed Şube Başkanı Av. Ercan YILMAZ
Saat:15.00
(BA)