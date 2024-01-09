Diyarbakır Hazro'da 1150 "hayali seçmen" tespit edildi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesindeki üç mahalleye yerel seçimler öncesi 1150 hayali seçmen kaydedildiği tespit edildi.

Seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla fark edilen usulsüzlüğe ilişkin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İlçe Örgütü itirazda bulunacak.

MA’nın haberine göre; 2019 yerel seçimlerinde Hazro’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) 3 bin 856 oy alırken, AKP 3 bin 332 oy almıştı. 524 oy farkla seçimleri kaybeden AKP, 13 Kasım 2019’da belediyeye kayyım atamıştı.

Birol: İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor

31 Mart’ta oy kullanacak seçmen listelerinde ise Hürriyet Mahallesi, Şehitlik Caddesi'den yer alan 93/D dış kapı numarası adrese 246, 93/E nolu adrese 212, 93/C nolu adrese 55, 93/F nolu adrese 47, 93/G nolu adrese 130, 93/I nolu adrese 39, 93/H nolu adrese ise 64 seçmen olmak üzere 793 hayali seçmenin kaydedildiği fark edildi.

Elhuvan Mahallesi’ndeki bazı adreslere toplamda 86 seçmen kaydedildiği tespit edildi. İlçenin bir diğer mahallesi olan Cami Mahallesindeki kime adreslere ise 271 seçmen kaydedildi.

Taşınan seçmenlerin büyük çoğunluğunun farklı kentlerin nüfusuna kayıtlı olduğu, bir kısmının ise Diyarbakır merkez Yenişehir ve Bağlar ilçesinden taşındığı görüldü.

Aynı adrese kaydedilen kişilerin birçoğu arasında akrabalık bağının da bulunmadığı fark edildi.

DEM Parti tek tek adresleri açıkladı: Ahırlara bile seçmen kaydedilmiş

DEM Parti Hazro İlçe Eşbaşkanı Alihan Kuşlu, seçmen listelerinin asılmasıyla çoğu Hürriyet Mahallesinde olmak üzere ilçedeki üç mahalleye bin 150 hayali seçmen kaydedildiğini fark ettiklerini söyledi.

Kuşlu, "Aynı adrese yüzlerce kişi yerleştirmişler. Şu ana kadar tespit ettiğimiz hayali seçmenlere ilişkin yarın İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunacağız. Çalışmalarımız, tespitlerimiz sürüyor. Tespit ettikçe itirazda bulunacağız " dedi.

Birol: Seçimi alabilecek kadar fark kaydırılmış

DEM Parti Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol da dün (8 Ocak) bianet'e yaptığı açıklamada "kaydırılan seçmen sayının seçim sonucunu değiştirecek oranda olduğunu" söyledi.

Birol, şöyle devam etti: “Daha önceki seçimlerle karşılaştırıldığında iktidar ile partimiz arasındaki fark kadar bir kaydırma yapıldığını görüyoruz. Yani seçimi alabilecek kadar fark kaydırılmış.

Örneğin en son Elazığ Karakoçan da bu kaydırmayı çok bariz şekilde olduğunu gördük. Rakamsal değişikliklerin en çok Hakkari ve Şırnak’ta olduğunu tespit ettik. Yine Hakkari’de de üç mahallede çok bariz bir şekilde yapılan kaydırmayla sonuç değişiyor. Mesela bir önceki seçimde üç kişinin göründüğü yere şu an 500 kişi yazılmış, böyle çok fazla durum var.”

(RT)