“Diyarbakır halkı batının günah keçisi”

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde dört yıl önce Covid-19 hastalarının “Türk ışını” adı verilen çalışma için “kobay” olarak kullanıldığı iddiaları, Mahmut Orak adlı yurttaşın suç duyurusunda bulunmasıyla yeniden gündeme geldi.

Diyarbakır halkının "kobay" olarak bir deneyde kullanıldığı iddialarını gündeme getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’yle birlikte savcılığa başvuran Orak "İnsanların canının bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum," demişti.

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“Zihniyet meselesi”

Ekinci’nin iddiaları sonrası sağlığımızın kimlerinde elinde olduğu sorusu yurttaşların kafasında yeniden soru işareti oluşturdu.

Konu hakkında konuşan Diyarbakırlılar, mikrofonlarımıza şunları söyledi:

“Diyarbakır halkı günah keçisi, batının doğu insanına özellikle Diyarbakır insanına göstermiş olduğu bakış açısı biraz farklı ve bunun değişmesi lazım…”

“Kürt diye mi yaptılar? Bilmiyorum ama o da olabilir. Kürt de olsa, nasıl olsa Türkiye Cumhuriyetin kimliği cebimizde, bir vatandaşın devlete olan borcu kimliğini cebine koymak, askerliğini yapmak ve vergisini ödemek zaten vergiyi de ödemezsek bile bizden zorla alıyor.”

“Diyarbakır halkı her zaman göze batmış bir halktır."

“Tüm insanlığı denek olarak kullandıklarını düşünüyorum.”

“Bunu yapanların hangi zihniyet, fikir ve düşüncede olduklarını sormak lazım…” (MT/TY)