ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 17:44
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 17:44
1 dk Okuma

“Diyarbakır halkı batının günah keçisi”

Diyarbakır halkının Covid-19 pandemisi sürecinde bir deney için “kobay” olarak kullanıldığı iddialarını Diyarbakırlılara sorduk.

Mizgin Tabu
Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde dört yıl önce Covid-19 hastalarının “Türk ışını” adı verilen çalışma için “kobay” olarak kullanıldığı iddiaları, Mahmut Orak adlı yurttaşın suç duyurusunda bulunmasıyla yeniden gündeme geldi.

Diyarbakır halkının "kobay" olarak bir deneyde kullanıldığı iddialarını gündeme getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci’yle birlikte savcılığa başvuran Orak "İnsanların canının bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum," demişti.
TTB'den “Türk Işını” açıklaması: Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt bekliyoruz
TTB'den “Türk Işını” açıklaması: Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt bekliyoruz
10 Temmuz 2024

“Zihniyet meselesi”

Ekinci’nin iddiaları sonrası sağlığımızın kimlerinde elinde olduğu sorusu yurttaşların kafasında yeniden soru işareti oluşturdu.

Konu hakkında konuşan Diyarbakırlılar, mikrofonlarımıza şunları söyledi:

“Diyarbakır halkı günah keçisi, batının doğu insanına özellikle Diyarbakır insanına göstermiş olduğu bakış açısı biraz farklı ve bunun değişmesi lazım…”

“Kürt diye mi yaptılar? Bilmiyorum ama o da olabilir. Kürt de olsa, nasıl olsa Türkiye Cumhuriyetin kimliği cebimizde, bir vatandaşın devlete olan borcu kimliğini cebine koymak, askerliğini yapmak ve vergisini ödemek zaten vergiyi de ödemezsek bile bizden zorla alıyor.”

“Diyarbakır halkı her zaman göze batmış bir halktır." 

“Tüm insanlığı denek olarak kullandıklarını düşünüyorum.”

“Bunu yapanların hangi zihniyet, fikir ve düşüncede olduklarını sormak lazım…” (MT/TY)

kobay covid-19 pandemi cenap ekinci
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
tüm yazıları
2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor. 

Devamını Göster
ilgili haberler
'Türk Işını' için kobay olarak kullanılan yurttaş yargıya başvurdu
19 Temmuz 2024
/haber/turk-isini-icin-kobay-olarak-kullanilan-yurttas-yargiya-basvurdu-297654
TTB'den “Türk Işını” açıklaması: Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt bekliyoruz
10 Temmuz 2024
/haber/ttb-den-turk-isini-aciklamasi-saglik-bakanligindan-yanit-bekliyoruz-297357
DEM Parti, Diyarbakırlıların 'kobay' olarak kullanıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı
9 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-diyarbakirlilarin-kobay-olarak-kullanildigi-iddiasini-meclis-e-tasidi-297309
ilgili haberler
'Türk Işını' için kobay olarak kullanılan yurttaş yargıya başvurdu
19 Temmuz 2024
/haber/turk-isini-icin-kobay-olarak-kullanilan-yurttas-yargiya-basvurdu-297654
TTB'den “Türk Işını” açıklaması: Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt bekliyoruz
10 Temmuz 2024
/haber/ttb-den-turk-isini-aciklamasi-saglik-bakanligindan-yanit-bekliyoruz-297357
DEM Parti, Diyarbakırlıların 'kobay' olarak kullanıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı
9 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-diyarbakirlilarin-kobay-olarak-kullanildigi-iddiasini-meclis-e-tasidi-297309
diğer yazıları
Prof. Dr. Ekinci: Başka yerlerde yapılamayan deneyler bölgede deneniyor
24 Temmuz 2024
Prof. Dr. Ekinci: Başka yerlerde yapılamayan deneyler bölgede deneniyor
Hevsel'in gönüllü veterineri: Yılandan ördeğe hayvanlar dostumuz
23 Temmuz 2024
Hevsel'in gönüllü veterineri: Yılandan ördeğe hayvanlar dostumuz
“Beslediğim hayvanların birini bile alamazlar, öldüremezler”
17 Temmuz 2024
“Beslediğim hayvanların birini bile alamazlar, öldüremezler”
Diyarbakır'da kayyım yürüyüşü: Direneceğiz, geçit vermeyeceğiz
10 Haziran 2024
Diyarbakır'da kayyım yürüyüşü: Direneceğiz, geçit vermeyeceğiz
VİDEO HABER
“Kürt medyası üzerinden tüm kamuoyuna mesaj vermek istiyorlar”
9 Kasım 2022
“Kürt medyası üzerinden tüm kamuoyuna mesaj vermek istiyorlar”
Sayfa Başına Git