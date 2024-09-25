Diyarbakır Hafızası'nın yeni çevrimiçi sergisi yayında

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (DKVD) ve Anadolu Kültür ortaklığıyla yürütülen Diyarbakır Hafızası’nın "İlçe Postası" sergisi, ikinci bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

Sergi dizisinin odağında, Diyarbakır merkezi dışındaki ilçeler yer alıyor.

İlk bölümünde Ergani, Eğil ve Silvan ilçelerinin anlatıldığı "İlçe Postası" sergisinin ikinci bölümünde ise Hazro ve Lice ilçeleri ele alınıyor. Önemli bir tarihsel birikime sahip bu iki ilçe, "Dağların, Dengbejlerin, Masalların Diyarı: Hazro" ve "Anka Kuşu Misali Bir İlçe: Lice" başlıkları altında sunuluyor.

Geçmiş ve bugün

Hazro’nun kadim tarihine ışık tutan Yazar Muharrem Erbey, çocukluk döneminde dinlediği masallardan yola çıkarak, ilçenin coğrafyasını, sıtranlarını, dengbejlerini ve konaklarını derin bir bakış açısıyla anlatıyor.

Lice ise Tarih Öğretmeni Süreyya Işık tarafından felaketlerin yanı sıra güzellikleriyle de hatırlanan bir ilçe olarak ele alınıyor. Işık, ilçenin binlerce yıl öncesine dayanan tarihini, Atak Beyliği’ni ve depremin ardından anka kuşu gibi yeniden doğuşunu inceleyerek, Lice’nin geçmişi ve bugünü arasında köprü kuruyor.

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