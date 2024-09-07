Diyarbakır Film Geliştirme Platformu başladı

Lütfü İrdem ve Deniz İnceoğlu (Fransa) ortaklığıyla 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “Diyarbakır Film Geliştirme Platformu” başlıklı proje; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Urfa’daki yeni sinemacıları desteklemeyi amaçlıyor.

Proje, Kültür için Alan Uluslararası Ortak Üretim Fonu kapsamında gerçekleştiriliyor ve bölgedeki sinemacıların üretimlerine katkıda bulunmayı, alternatif yapım desteklerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Teşvik desteği

Seçilen 10 film projesi Ali Ercivan, Ceylan Özgün Özçelik ve Övgü Gökçe’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve kazanan üç proje 20 bin TL teşvik desteği alacak.

Değerlendirmeye alınan kısa film projeleri:

Emilia (Yönetmen: Baran Özkeskin)

İsimsiz (Yönetmen: Baver Kaya)

İki Düğüm Arasında (Yönetmen: Fidan Rozerin)

Islık (Yönetmen: Gülsüm Ölgen)

Belli Belirsiz İşaretler (Yönetmen: Harun Yel)

Saklambaç (Yönetmen: Kenan Tekeş)

Kaçış Çizgisi (Yönetmen: Mehmet Oruç)

Üç Köyün Ölüsü (Yönetmen: Muhammed Kaya)

Silvan Ütopya Sineması (Yönetmen: Nimet Gatar)

Hegemonia (Yönetmen: Selahattin Eyüp Tan)

Etkinlik programı çerçevesinde “Proje Geliştirme ve Yapım Sonrası”, “Türkiye’de Dizi Yazmak?”, “Belgesel Sinema Yapımı: Gerçeği Kurgulamak” ve “Kürt Sinemasında Kadın Temsilleri” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Tüm etkinlikler kaydedilerek sinemaseverlerle paylaşılacak.

Platform hakkında detaylı bilgiye, buradan ulaşabilirsiniz. (TY)