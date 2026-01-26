ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:12 26 Ocak 2026 11:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 11:29 26 Ocak 2026 11:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır Emniyeti’ne saldırı girişimi: 10 gözaltı, 6 kişi aranıyor

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu; olayda hasar oluşmazken soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır Emniyeti’ne saldırı girişimi: 10 gözaltı, 6 kişi aranıyor
Fotoğraf: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne dün (25 Ocak) akşam saatlerinde saldırı girişimi yaşandı. Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü’nün ana hizmet binasına el yapımı patlayıcı atıldığını duyurdu.

Valilik, patlayıcının bir hasar yaratmadığını belirtti. Şu açıklamayı yaptı:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır.

Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir.

Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.”

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı. 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
diyarbakır emniyet müdürlüğü
