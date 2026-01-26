Diyarbakır Emniyeti’ne saldırı girişimi: 10 gözaltı, 6 kişi aranıyor

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne dün (25 Ocak) akşam saatlerinde saldırı girişimi yaşandı. Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü’nün ana hizmet binasına el yapımı patlayıcı atıldığını duyurdu.

Valilik, patlayıcının bir hasar yaratmadığını belirtti. Şu açıklamayı yaptı:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır.

Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir.

Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.”

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı. 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

