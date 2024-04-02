Diyarbakır emek ve demokrasi güçleri Zeydan'ın başkanlığının gaspını protesto etti

31 Mart'ta geçerli oyların yüzde 56'sını kazanarak Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan’ın mazbatasının iptali üzerine başlayan protestolar Diyarbakır’da da yankılandı.

Amed Emek ve Demokrasi Platformu'nun Rojava Parkı’nda yaptığı basın açıklamasında “Halkın iradesi yok sayılamaz” pankartı açıldı. Platform adına basın açıklamasını duyuran Mert Baver Babür "bu halk iradesi gaspının daha önceden planlandığı ve organize edildiğini" söyledi.

Ne olmuştu?

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919 oyla kazanmış, ancak Zeydan'ın oyunun yarısından da az oy alarak seçimi kaybeden AKP adayı Arvas'ın şikayeti üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçime katılmasına olanak veren Diyarbakır Mahkemesi'nin "memnu hakların iadesi" kararını geçersiz sayarak Zeydan'ın mazbatasını iptal etmiş ve seçimi Arvas'ın kazandığını açıklamıştı.

Kararın açıklanmasının ardından yüzde 55 oyla Zeydan'ı seçen Vanlılar, seçme özgürlüklerinin gasp edilmesini protesto için sokaklara çıkmış, diğer Kürt illerinde de demokrasi güçlerinin çağrılarıyla halk Van'la dayanışma için bir araya gelmişti.

Amed Emek ve Demokrasi Platformu:

"Hak gaspı önceden planlandı"

Diyarbakır, Rojava Parkı'nda basın açıklaması için bir araya gelen Amed Emek ve Demokrasi Platformu katılımcılarının ortak açıklamasını duyuran KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Diyarbakır Şube Sekreteri Mert Baver Babür, Zeydan’ın "memnu hakların[ın] iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme[nin], aldığı kararı çiğne[diğini] ve hukuk güvenliği hakkını yok et[tiğini]" söyledi.

Babür, bu karar üzerine başlayan gelişmelerin "bu hak iradesi gaspının daha önceden planlandığını ve organize edildiğini net bir şekilde ortaya koy[duğunu]" ileri sürdü.

Amed Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü "[Van'daki seçimleri] büyük farkla kaybeden AKP'nin, Yüksek Seçim Kurulu'na bu gasp üzerinden başvurup mazbatayı almak istemesi ve Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP Belediye Başkan Adayı'na vermesi[nin]" gaspın kanıtı olduğunu söyledi.

YSK ve yargıya çağrı: "Haksızlığa ortak olmayın Babür, Amed Emek ve Demokrasi Platformu adına Yüksek Seçim Kurulu'na ve yargıya seslendi. “Bu halk iradesi gaspına ve haksızlığa ortak olmayın diyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönün. Buradan bir kez daha siyasi iktidara ve bağımsız olması gerekirken AKP'nin organı haline gelen yargıya sesleniyoruz. Seçme ve seçilme hakkına yönelik bu açık müdahale, halkın özgür iradesini gasp etmektir, açık bir şekilde halk iradesine yapılmış sivil bir darbedir. Bu irade gaspı toplumun demokrasi İnancını ortadan kaldırmaktır, bu toplumun bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır. Bir an önce bu hukuksuz ve düşmanca yaklaşıma son verin, başta Van halkı olmak üzere Kürt halkının sandığa yansıyan özgür iradesini tanıyın. Ülkeyi karanlığa sürüklemeyin. Amed Emek ve Demokrasi Platformu olarak, bu irade hırsızlığına karşı başta hukuktan ve demokrasiden yana olan tüm siyasi partileri ve demokratik kamuoyunu halk iradesini savunmaya çağırıyoruz. AKP-YARGI-YSK darbesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar protestolarını bir süre parkta oturarak südürdüler.

(İİY/AEK)