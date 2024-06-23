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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 13:35
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Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası: Yangının çıktığı yer ekili, anız yok

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, yangın bölgesinde inceleme yaptı. EMO, bölgede anız olmadığını ancak elektrik hatlarının geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı hiçbir önlem alınmadığı açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası: Yangının çıktığı yer ekili, anız yok
*Fotoğraf: MA

 Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi, Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına dair yaptığı incelemenin sonuçlarını paylaştı.

EMO, yaptığı incelemede yetkililerin, “yangının anızdan” kaynaklandığı söylemlerinin aksine “yangının çıktığı yerin ekili olduğunu ve anız olmadığını” belirtti.

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MA’nın haberine göre; incelemenin sonucunda şu verilere ulaşıldı:

Yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın olmadığı görülmüştür.
 
İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir.
 
Direkteki OG (yüksek gerilim hatlarının, transformatörlerin kondansatörlerin ve anahtarlama cihazlarının aşırı akımlardan korunması için kullanılırlar) sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır.
 
Birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu bu durumun atlamalara sebebiyet verebileceği teknik açıdan bir veridir.
 
OG (Orta Gerilim) hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerin kullanılması uygun görülmemektedir.
 
Hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmadığı gözlemlenmiştir. (Direk diplerindeki otların mevcudiyeti vs.) Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otların direk dibinde biçilmediği tespiti yapılmıştır.
 
OG hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebebiyet verebileceği gözlemlenmiştir.
 
İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğine uygun yapılmadığı gözlemlenmiştir.
 
Şebekelerin bakım onarımı yapılmadığı teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmadığı gözlemlenmiştir.
 
Parafudr olmayışı aşırı gerilimlerin oluşmasına dolayısıyla ark oluşumuna sebebiyet vermektedir. (Hat başlarında hat sonlarında ve Trafo girişlerinde mutlaka parafudr kullanılmalıdır)

(RT)

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