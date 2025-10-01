ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 16:47
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 16:52
2 dk Okuma

Diyarbakır'dan Ankara’ya “Öcalan’a Özgürlük” yürüyüşü başladı

Sebahat Tuncel, Meclis’te kurulan komisyonun devleti dinlediğini ancak Abdullah Öcalan’ı dinlemediğini belirtti, “Sayın Öcalan’ı dinlemeden barış olmaz" dedi.

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır'dan Ankara’ya “Öcalan’a Özgürlük” yürüyüşü başladı
Fotoğraf: jinnews

Tevgera Jinên Azad (TJA) öncülüğünde, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması talebiyle Amed’den Ankara’ya yürüyüş başlatıldı. “Umutla özgürlüğe yürüyoruz” şiarıyla başlayan yürüyüşe yüzlerce kadın katıldı.

Gaziler semtindeki Çeşme Durağı’nda bir araya gelen kadınlar, buradan kortej oluşturarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca “Umutla özgürlüğe yürüyoruz” pankartı taşındı, sık sık “Biji Serok Apo”, “Jin, jiyan, azadî” ve “Umut hakkı halkların umududur” sloganları atıldı.

Gazeteci Bilal Güldem'in X'teki paylaşımına göre polis kadınlara müdahale etti. Polisin tüm müdahalesine rağmen yürüyüş devam etti.

“Geleceği birlikte kuracağız”

jinnews'in haberine göre, yürüyüş esnasında konuşan TJA aktivisti Sebahat Tuncel, Abdullah Öcalan’ın demokratik siyasetin önünü açan Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni başlattığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Nasıl yaşamak istiyorsak öyle bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Devletin inkârdan vazgeçmesi ve demokratik siyasetin önünü açması gerekir.”

“Komisyon Öcalan’ı dinlemeli”

Tuncel, Meclis’te kurulan komisyonun devleti dinlediğini ancak Abdullah Öcalan’ı dinlemediğini belirtti:
“Sayın Öcalan’ı dinlemeden barış olmaz. Devlet Bahçeli ‘Kuş tek kanatla uçmaz’ diyor; barış kuşunun uçması için Sayın Öcalan’ın sözleri dikkate alınmalı. Barış olacaksa Kürtlerin, kadınların ve gençlerin sesi duyulmalı. Devlete çağrımızdır: Barış kapısını kapatmayın, açılan yeni yolu yürümek için sorumluluklarınızı yerine getirin.”

Haber Yeri
İstanbul
tja Abdullah Öcalan Sebahat Tuncel
