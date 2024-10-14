Diyarbakır'da üç gündür gözaltında tutulanlar Özgürlük Mitingi'nden sonra serbest bırakıldı

Diyarbakır’da 11 Ekim’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Yönetim Kurulu üyesi Serhıldan Andan'ın da olduğu 15 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Gözaltı gerekçesi dün (13 Ekim) yapılan Özgürlük Mitinginde eylem yapacakları iddiasıyla yapılan bir ihbardı. İhbar sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınanların, miting günü geçtikten sonra serbest bırakılması dikkat çekti.

Gazeteci Serhildan Andan gözaltına alındı

DİYARBAKIR'DA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ'NE POLİS ABLUKASI "Talebimiz özgürlük, muhatabı Sayın Öcalan"

(HA)