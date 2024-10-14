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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 17:28
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Diyarbakır'da üç gündür gözaltında tutulanlar Özgürlük Mitingi'nden sonra serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Serhıldan Andan da vardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır'da üç gündür gözaltında tutulanlar Özgürlük Mitingi'nden sonra serbest bırakıldı

Diyarbakır’da 11 Ekim’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Yönetim Kurulu üyesi Serhıldan Andan'ın da olduğu 15 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Gözaltı gerekçesi dün (13 Ekim) yapılan Özgürlük Mitinginde eylem yapacakları iddiasıyla yapılan bir ihbardı. İhbar sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınanların, miting günü geçtikten sonra serbest bırakılması dikkat çekti.

Gazeteci Serhildan Andan gözaltına alındı
Gazeteci Serhildan Andan gözaltına alındı
11 Ekim 2024
"Talebimiz özgürlük, muhatabı Sayın Öcalan"
DİYARBAKIR'DA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ'NE POLİS ABLUKASI
"Talebimiz özgürlük, muhatabı Sayın Öcalan"
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(HA)

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