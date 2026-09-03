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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 13:48 3 Eylül 2026 13:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 13:58 3 Eylül 2026 13:58
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"Diyarbakır'da taziyeye katılan 10 kişi gözaltına alındı"

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, kentte sabah saatlerinde 10 kişinin, “yaşamını yitiren PKK'lilerin taziyelerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Diyarbakır'da taziyeye katılan 10 kişi gözaltına alındı"
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Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, Amed’de bugün sabah saatlerinde 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Derneğin açıklamasına göre gözaltına alınanlar, “farklı zamanlardaki çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'liler için kurulan taziyelere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.

“Sürecin ruhuna aykırı”

ÖHD Diyarbakır Şubesi, Çerçeve Yasa’nın ardından “barış ve demokratik toplum sürecinin güçlendirilmesinin beklendiği” bir dönemde gerçekleştirilen gözaltıların sürecin ruhuyla bağdaşmadığını belirtti.

Açıklamada, demokratik toplum sürecinin gözaltılar, baskı ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasıyla yürütülemeyeceği vurgulandı.

Serbest bırakılmaları çağrısı

Dernek, barış iradesinin güçlendirilmesi gereken bir dönemde taziyeye katılan yurttaşların kriminalize edilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Avukatlar, “Baskı ve gözaltı politikalarıyla demokratik toplum inşa edilemez” diyerek gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır öhd
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