"Diyarbakır'da taziyeye katılan 10 kişi gözaltına alındı"

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, Amed’de bugün sabah saatlerinde 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Derneğin açıklamasına göre gözaltına alınanlar, “farklı zamanlardaki çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'liler için kurulan taziyelere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı.

ÖHD Diyarbakır Şubesi, Çerçeve Yasa’nın ardından “barış ve demokratik toplum sürecinin güçlendirilmesinin beklendiği” bir dönemde gerçekleştirilen gözaltıların sürecin ruhuyla bağdaşmadığını belirtti.

Açıklamada, demokratik toplum sürecinin gözaltılar, baskı ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasıyla yürütülemeyeceği vurgulandı.

Amed’de bugün sabah saatlerinde, daha önce Koşuyolu Parkı’nda kurulan taziye çadırlarına katıldıkları gerekçesi ile 10 yurttaş gözaltına alınmıştır.



Çerçeve yasanın ardından barış ve demokratik toplum sürecinin güçlendirilmesinin beklendiği bir dönemde gerçekleştirilen bu tür…