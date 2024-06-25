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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 10:23
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 10:29
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Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldıranlar serbest bırakıldı

Diyarbakır'daki tekbirli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişi aynı gün serbest kaldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldıranlar serbest bırakıldı

Diyarbakır’da İsrail protesto etmek için Burger King ve Starbucks’a yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişi aynı gün serbest kaldı.

Şüpheliler Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Saldırganlardan 15’i savcılık ifadelerinin ardından, 1'i ise çıkarıldığı mahkemeden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da bir grup 22 Haziran akşamı Burger King ve Starbucks’a saldırdı. Tekbir getiren grup, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

24 Haziran’da İçişleri Bakanlığı saldırganların gözaltına alındığını açıkladı.

(HA)

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