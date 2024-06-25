Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldıranlar serbest bırakıldı

Diyarbakır’da İsrail protesto etmek için Burger King ve Starbucks’a yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişi aynı gün serbest kaldı.

Şüpheliler Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Saldırganlardan 15’i savcılık ifadelerinin ardından, 1'i ise çıkarıldığı mahkemeden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da bir grup 22 Haziran akşamı Burger King ve Starbucks’a saldırdı. Tekbir getiren grup, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

24 Haziran’da İçişleri Bakanlığı saldırganların gözaltına alındığını açıkladı.

(HA)