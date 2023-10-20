Diyarbakır'da Rojava ve Filistin için açıklama: Kadınlar savaş istemiyor

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, Türkiye’nin Rojava’ya ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre; eylem öncesinde adliye önünde toplanan polis, kadınlardan pankartta yer alan “Rojava” kelimesinin çıkarılmasını istedi.

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Polisler ve kadınlar arasında uzun süren görüşmeler sonucunda kadınlar, geri adım atmadı.

Ardından Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Esmer Özer, kısa bir konuşma yaptı.

Polislerin engelleme girişimlerine tepki gösteren Özer, “Biz kadınlar savaş istemiyoruz. Bugün burada basın açıklaması yapacaktık ama pankartta Rojava yazdığı gerekçesiyle açıklama yapmamıza izin verilmedi. Dünyanın neresinde olursa olsun savaş istemiyoruz. Biz kadınlar sadece barış istiyoruz” dedi.

Kadınlar, polisin açıklamayı engellemesini oturma eylemi ile protesto etti. Oturma eyleminde, “Kadınlara değil İsrail’e barikat”, “Kadınlar savaş istemiyor” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganları atıldı.

Kadınların açıklama yapmasını engelleyen polis, cuma namazı sonrasında Filistin için yürümek isteyenlere ise; izin verdi.

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(RT)