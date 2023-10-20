ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 15:18
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 15:29
1 dk Okuma

Diyarbakır'da Rojava ve Filistin için açıklama: Kadınlar savaş istemiyor

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, Rojava ve Filistin’e yönelik saldırılara tepki gösterdi: "Dünyanın neresinde olursa olsun savaş istemiyoruz. Biz kadınlar sadece barış istiyoruz."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/diyarbakir-da-rojava-ve-filistin-icin-aciklama-kadinlar-savas-istemiyor.jpg

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, Türkiye’nin Rojava’ya ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı.

MA’nın haberine göre; eylem öncesinde adliye önünde toplanan polis, kadınlardan pankartta yer alan “Rojava” kelimesinin çıkarılmasını istedi.

İHD’den BM’ye mektup: Dünyada barışın sesini yükseltin
İHD’den BM’ye mektup: Dünyada barışın sesini yükseltin
Bugün 14:07

Polisler ve kadınlar arasında uzun süren görüşmeler sonucunda kadınlar, geri adım atmadı.

Ardından Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Esmer Özer, kısa bir konuşma yaptı. 

Polislerin engelleme girişimlerine tepki gösteren Özer, “Biz kadınlar savaş istemiyoruz. Bugün burada basın açıklaması yapacaktık ama pankartta Rojava yazdığı gerekçesiyle açıklama yapmamıza izin verilmedi. Dünyanın neresinde olursa olsun savaş istemiyoruz. Biz kadınlar sadece barış istiyoruz” dedi. 

Kadınlar, polisin açıklamayı engellemesini oturma eylemi ile protesto etti. Oturma eyleminde, “Kadınlara değil İsrail’e barikat”, “Kadınlar savaş istemiyor” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganları atıldı.

Kadınların açıklama yapmasını engelleyen polis, cuma namazı sonrasında Filistin için yürümek isteyenlere ise; izin verdi. 

Feministler: Kadın bedeni savaş alanı değildir
İSRAİL PROTESTOSU
Feministler: Kadın bedeni savaş alanı değildir
19 Ekim 2023

(RT)

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı diyarbakır barosu kadın hakları merkezi Filistin İsrail
Sayfa Başına Git