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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 15:28
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 18:02
2 dk Okuma

Diyarbakır'da Öcalan çağrısı: Sevinç ve gözyaşı

Diyarbakır halkı Abdullah Öcalan'ın açıklamasını Dağkapı Meydanı’na kurulan ekrandan izledi. Birbirine sarılanlar, ağlayanlar, halay çekenler oldu.

Evrim Deniz
Evrim Deniz

Evrim Deniz
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da Öcalan çağrısı: Sevinç ve gözyaşı
Fotoğraflar: Evrim Deniz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşmenin ardından açıklama yapacak. İstanbul’da kamuoyu ile paylaşılacak Abdullah Öcalan'ın çağrısı için kentlerdeki hazırlıklar sürüyor. Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda dev ekranlardan izletilecek açıklama için yüzlerce insan saat 12.00’dan itibaren toplanmaya başladı.

Birçok ilden takviye kolluk kuvveti getirilirken yoğun helikopter uçuşları ve onlarca TOMA şehrin her noktasında.

Henüz içeri alınmayan halk Surlar’ın diplerinde bekleyişte. Canlı yayının yapılacağı alanda arama noktaları ve yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Yoğun bekleyiş ardından halk alana alındı. Kitle halaylarla bekleyişte.

Şahin: Tarihi değişimi ve dönüşüme tanıklık edeceğiz

Alandaki kitleye ilk olarak DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin hitap etti. Şahin "Tarihi değişimi ve dönüşüme tanıklık edeceğiz. Bugünlere mücadele ederek geldik. Birlikte yaşam, demokratik bir ülke ve cumhuriyet... Sonuçları göreceğiz. Yine diyoruz bugün tarihi bir açıklama var. Biz şu an mücadelemize olduğu gibi buna tanıklık edeceğiz."

Ardından ekrana İstanbul'daki açıklama verildi. Abdullah Öcalan’ın çağrısını dinleyen Diyarbakırlılar’dan birbirine sarılanlar, ağlayanlar, halay çekenler oldu. Açıklama son bulduğu anda kitlenin birçoğu alanı terk etti.

(ED/HA)

Haber Yeri
Diyarbakır
DİYARBAKIR süreç öcalan
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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