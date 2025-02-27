Diyarbakır'da Öcalan çağrısı: Sevinç ve gözyaşı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşmenin ardından açıklama yapacak. İstanbul’da kamuoyu ile paylaşılacak Abdullah Öcalan'ın çağrısı için kentlerdeki hazırlıklar sürüyor. Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda dev ekranlardan izletilecek açıklama için yüzlerce insan saat 12.00’dan itibaren toplanmaya başladı.
🔴 Diyarbakır'da halk, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın saat 17.00'da yapacağı çağrı için Dağkapı Meydanı'nda toplanmaya başladı.— bianet (@bianet_org) February 27, 2025
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/89SSNA3i9B
Birçok ilden takviye kolluk kuvveti getirilirken yoğun helikopter uçuşları ve onlarca TOMA şehrin her noktasında.
Henüz içeri alınmayan halk Surlar’ın diplerinde bekleyişte. Canlı yayının yapılacağı alanda arama noktaları ve yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Yoğun bekleyiş ardından halk alana alındı. Kitle halaylarla bekleyişte.
🔴 Diyarbakır halkı, Öcalan'ın çağrısının yayınlanacağı alana giriş için bekliyor— bianet (@bianet_org) February 27, 2025
🗣️ "Diren ha Diyarbekir diren, direnmektir sana can veren"
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/8VH13tjUT8
Şahin: Tarihi değişimi ve dönüşüme tanıklık edeceğiz
Alandaki kitleye ilk olarak DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin hitap etti. Şahin "Tarihi değişimi ve dönüşüme tanıklık edeceğiz. Bugünlere mücadele ederek geldik. Birlikte yaşam, demokratik bir ülke ve cumhuriyet... Sonuçları göreceğiz. Yine diyoruz bugün tarihi bir açıklama var. Biz şu an mücadelemize olduğu gibi buna tanıklık edeceğiz."
Ardından ekrana İstanbul'daki açıklama verildi. Abdullah Öcalan’ın çağrısını dinleyen Diyarbakırlılar’dan birbirine sarılanlar, ağlayanlar, halay çekenler oldu. Açıklama son bulduğu anda kitlenin birçoğu alanı terk etti.
🔴 Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" çağrısının okunduğu anlar.— bianet (@bianet_org) February 27, 2025
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/ZGCrlmRSXi
(ED/HA)