Diyarbakır'da Öcalan çağrısı: Sevinç ve gözyaşı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşmenin ardından açıklama yapacak. İstanbul’da kamuoyu ile paylaşılacak Abdullah Öcalan'ın çağrısı için kentlerdeki hazırlıklar sürüyor. Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda dev ekranlardan izletilecek açıklama için yüzlerce insan saat 12.00’dan itibaren toplanmaya başladı.

🔴 Diyarbakır'da halk, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın saat 17.00'da yapacağı çağrı için Dağkapı Meydanı'nda toplanmaya başladı.



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/89SSNA3i9B — bianet (@bianet_org) February 27, 2025

Birçok ilden takviye kolluk kuvveti getirilirken yoğun helikopter uçuşları ve onlarca TOMA şehrin her noktasında.

Henüz içeri alınmayan halk Surlar’ın diplerinde bekleyişte. Canlı yayının yapılacağı alanda arama noktaları ve yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yoğun bekleyiş ardından halk alana alındı. Kitle halaylarla bekleyişte.

🔴 Diyarbakır halkı, Öcalan'ın çağrısının yayınlanacağı alana giriş için bekliyor



🗣️ "Diren ha Diyarbekir diren, direnmektir sana can veren"



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/8VH13tjUT8 — bianet (@bianet_org) February 27, 2025

Şahin: Tarihi değişimi ve dönüşüme tanıklık edeceğiz

Alandaki kitleye ilk olarak DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin hitap etti. Şahin "Tarihi değişimi ve dönüşüme tanıklık edeceğiz. Bugünlere mücadele ederek geldik. Birlikte yaşam, demokratik bir ülke ve cumhuriyet... Sonuçları göreceğiz. Yine diyoruz bugün tarihi bir açıklama var. Biz şu an mücadelemize olduğu gibi buna tanıklık edeceğiz."

Ardından ekrana İstanbul'daki açıklama verildi. Abdullah Öcalan’ın çağrısını dinleyen Diyarbakırlılar’dan birbirine sarılanlar, ağlayanlar, halay çekenler oldu. Açıklama son bulduğu anda kitlenin birçoğu alanı terk etti.

🔴 Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" çağrısının okunduğu anlar.



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/ZGCrlmRSXi — bianet (@bianet_org) February 27, 2025

(ED/HA)