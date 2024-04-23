Diyarbakır'da Makbule Özer protestosu

Özgür Kadın Hareketi (TJA), Van'da 83 yaşındaki Makbule Özer'in yeniden tutuklanmasına dair Diyarbakır’da bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önünde açıklama yaptı.

83 yaşındaki Makbule Özer yeniden cezaevine girdi

Sivil toplum örgütlerinden çok sayıda isim de açıklamaya katıldı. Açıklamada, basın emekçilerine dönük saldırılara da tepki gösterildi.

Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi

DEM Parti İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, “Yüz yıldır Kürtler statü sahibi olmasın diye kirli bir siyaset yürütülüyor. Bu kirli siyaset bugün AKP tarafından yürütülüyor. Bugün değilse de tarihin önünde hesap vereceksiniz" dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, TJA aktivisti Bahar Peker, cezaevlerinde yüzlerce hasta mahpusun olduğunu söyledi. Peker, Özer'in tutuklanma sürecine işaret ederek, "Türkiye tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uymayarak hasta mahpusların sağlık haklarının ihlal edilmesine yol açmaktadır” dedi.

Peker, konuşmasının devamında basın emekçilerine dönük gözaltılara tepki gösterdi.

Kaya: Tecrit politikalarından vazgeçin

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "Cumhurbaşkanın Federe Kürdistan’a yaptığı ziyaret, Medya Haber TV ve Stêrk TV’ye yapılan baskınlar, Makbule annenin hukuksuzca tutuklanması, İstanbul ve Ankara’da Özgür Basın emekçilerine yönelik yapılan gözaltıların hepsi savaş konseptinin devreye konulduğunu gösteriyor. İktidar seçimden aldığı yenilgiden hiçbir şey anlamamış. Tecrit ve savaş politikalarına karşı mücadele vermekten vazgeçemeyeceğiz. Makbule ana derhal serbest bırakılsın. Özgür basın emekçilerinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(AD)