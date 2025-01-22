Diyarbakır'da mahkeme 5 kitabın toplatılmasına karar verdi

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, 2025 yılında beş kitabı yasakladı. Mahkeme 10 Ocak tarihli kararında;

Mekiye Derya Deniz’in Name Yayınları’ndan çıkan ‘Kadın Olmak’,

Hatip Dicle’nin Aram Yayınları’ndan çıkan ‘Efrin Direniş Günlüğü’

Mahmut Aba’nın Aram Yayınları’ndan çıkan ‘Dildarê Serkeftinê (Başarı Sevdalısı)’

Pirhat Amed’in Helbest Yayınevi’nden çıkan ‘Wê Roj Bê (Gün Gelecek)’

Hüseyin Kalkan’ın Avesta Yayınları’ndan çıkan ‘Burhan’ın Kitabı: Ruhumu O Topraklarda Bıraktım’

kitaplarının basım, dağıtım ve satışına yasak getirirken tüm nüshalarının toplatılmasına ve el konulmasına karar verdi.

Burhan Karadeniz'i anlatıyordu

Kitaplar arasındaki “Burhan’ın Kitabı, Ruhumu O Topraklarda Bıraktım” 2003’te hayatını kaybeden gazeteci Burhan Karadeniz hakkında yazılmış yazılardan oluşuyordu.

Kitapta gazeteci Burhan Karadeniz’le ilgili Sibel Akkulak, Mehmet Aktaş, Günay Aslan, Hasan Bildirici, Nejdet Buldan, Lütfü Bulutoğlu, Dara Cibran, Faysal Dağlı, Mahmut Güneş, Hüseyin Kalkan, Baki Karadeniz, A. Kadir Konuk, Recep Maraşlı, Cahit Mervan, Cindi Onur, Örfi Perwane, Sezai Sarıoğlu, Mehmet Sebatlı ve Kadriye Yalnız’ın yazıları yer alıyordu.

Hüseyin Kalkan’ın derlediği kitap ilk baskısını 2009’da yapmıştı. Hakkında da bugüne kadar herhangi bir soruşturma açılmadı. Avesta Yayınları kitabı 14 yıl sonra 2023’te ikinci baskıya sokmuştu.

Burhan Karadeniz 1991'de Yeni Ülke gazetesinde gazeteciliğe başlayan bir isim. Musa Anter, Gurbetelli Ersöz, Mehmet Şenol, Hüseyin Deniz, Ferhat Tepe, Hafız Akdemir gibi gazetecilerle birlikte çalıştı.

Kontrgerillanın her gün canlar aldığı 1991-92’de Diyarbakır’da birçok arkadaşı öldürüldü. Genç yaşına rağmen kontrgerilla ve faili meçhuller üzerine defalarca manşetlik haberler yaptı. Tehditler aldı. Ağustos 1992'de 19 yaşındayken Diyarbakır merkezde silahlı saldırıya uğradı, ensesinden vuruldu. Felç kaldı. Hayatını tekerlekli sandalyede sürdürdü.

1993’te Almanya’ya taşındı. Özgür Politika gazetesinin yayına hazırlama çalışmalarına katıldı. Med TV yayına başladığında kitap tanıtımları yaparak "Mavi Vazo" programını hazırladı. Çalışmalarına 1998'de de "Sureten Jiyane" adlı bir program ekledi.

22 Mart 1999'da Med TV kapanınca Özgür Politika'da kültür-sanat sayfasında yazmaya başladı. Medya TV açıldığında tekrar televizyonda çalıştı. Haber Arası adlı programı hazırlayıp sundu. Kürdistan Gazeteciler Birliği’nin (YRK) de kurucu üyelerindendi.

2003’te Almanya’nın Bochum kentinde yaşamını yitirdi. Diyarbakır’da toprağa verildi.

(HA)