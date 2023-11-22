Diyarbakır'da kayyımlar konuşuldu: 21'inci yüzyılın en modern soygunu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır Bağlar ve Kayapınar belediyelerinde yaşanan yolsuzluklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya yerlerine kayyım atanan belediye eşbaşkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.



Yerine kayyım atanan Ergani Belediye Eşbaşkanı Mervan Yıldız, kayyımların yolsuzluklarını artık iktidarın dahi gizleyemediğini söyledi.

2015 yerel seçimleri sonrası atanan ilk kayyımların 'ekonomik tahribata' yol açan bir politika izlediğini, 2019 yerel seçimleri sonrası atanan kayyımların ise 'kültürel kıyım' uyguladığını belirten Yıldız, “Kayyımlar Kurdistan'da rantı ön plana çıkararak, belediye taşınmazlarını kendi yakınlarına peşkeş çekmiştir" dedi.

Kayyım belediyelerinin çoğunda yıllardır Sayıştay denetimi yok

"Suçüstü yakalandılar"

Ardından kayyım atanan belediyelerden Batman Belediye Eşbaşkanı Mehmet Demir konuştu.

Kayyım sistemi için, “21'inci yüzyılın en modern soygunu” diyen Demir, şöyle devam etti: “31 Mart 2019 seçimlerinde HDP Bağlar’da yüzde 70 oranında oy almıştı. AKP de yüzde 25 oy almıştı. 37 Meclis üyesinden 30'u HDP'nin, 7’si de AKP'nindi.

HDP'li meclis üyelerinin yerine 17 meclis üyesi atandı. Bazı arkadaşlarımızın göreve iadesiyle birlikte meclis çoğunluğu 20'ye 17 ile AKP'ye geçti. Böylece istedikleri yolsuzlukları yapabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bağlar İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı suçüstü yakalandılar.”

Yerel seçimler, ittifak siyaseti ve HEDEP

"Altyapı çalışmasını yapmadılar"

Demir, 20 Şubat 2020’de yeni bir imar mevzuatı getirildiğini, mevzuat gereği parsel bazlı imar değişikliklerinin belediyelerce yapılamayacağı, ada bazlı imar değişikliklerinin yapılabileceğinin kararının verildiğini ancak kayyım belediyelerinin buna uymadığını belirtti.



Kayyım yönetiminde olan Mardin, Batman gibi kentlerdeki yolsuzluklara da değinen Demir, Batman'da yaşanan selde göz göre göre insanların ölümüne neden olunduğunu söyledi.

Dere yatağının aşağısındaki altyapı çalışmalarının tamamlanmamasından kaynaklı insanların yaşamını yitirip, ailelerin zarar gördüğünü ifade eden Demir, kayyımların kimi tahribatlarını sıraladı.



HEDEP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin ise konuşmasında önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin AKP’liler tarafından dillendirilen ‘kayyım atarız’ söylemleri üzerinde durdu.

Bu tür söylemlerle halkın sandığa gitmesinin önüne geçilmek istendiğini vurgulayan Abbas, “Seçime girip kazanacağız" dedi.



(RT)