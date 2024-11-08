Diyarbakır'da kayyım yürüyüşü: Geçit vermeyeceğiz

Amed’de “Kayyım değil demokrasi” şiarıyla yapılan yürüyüşte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, herkesi demokrasi için mücadele etmeye çağırarak, “Bu direniş kayyımları bu topraklardan temizleyecek” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Tevgera Jinen Azad (Özgür Kadın Hareketi-TJA) kayyımlara karşı Diyarbakır’da yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, belediye eşbaşkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Dağkapı Meydanı’nda biraya gelen kitle buradan Keçi Burcu’na doğru yürüdü.

MA'nın haberine göre; “Halkın iradesi gasp edilen kayyımlara geçit vermeyeceğiz" pankartının açıldığı yürüyüşte, sık sık “AKP halka hesap verecek”, “Jin jiyan azadi” sloganları atıldı.

"Direniş kayyım temizlenene kadar sürecek"

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, halka teşekkür etti ve şöyle dedi: “Bu direniş kayyımları bu topraklardan temizleyene dek hep beraber devam edecek, sizlerle beraber devam edeceğiz. Kayyım darbe demektir, kayyım gasptır. Kayyım Esenyurt'taki Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Lazı’ın Çerkes’in iradesini çalmaktır. Kayyım Mardin’de Türk’ün, Ermeni’nin, Süryani’nin Kürt halkının hakkını gasp etmektir. Kayyım Êlih’te Kürt halkının iradesini gasp etmektir, Xelfetî’de Türkmenlerin Kürtlerin hakkını gasp etmektir. Kayyım başta Kürt halkı olmak üzere bu ülkedeki bütün muhalif olan kesimlerin seçme ve seçilme hakkını çalma demektir."

"Davası olmayanlara dava icat ettiniz"

Erdoğan'ın Kırgizistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı kayyım açıklamasını hatırlatan Hatimoğulları, şunları söyledi: "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kayyımın atanmasına sebep olan yargıyı tebrik ediyorum’ diyor. Kayyımı yargının eliyle gerçekleştirdiğini bu şekilde itiraf etmiş oluyorlar. Seçilmiş belediye eşbaşkanımızın kesinleşmiş cezası yoktur. Davası olmayanlara dava icat ettiğini biliyoruz. Kayyım atamak, görevden el çektirmek yasaya aykırıdır. Bugün Erdoğan yargıyı tebrik ederek, yargının Saraya nasıl koltuk değneği kullandığının bir gösterdi. Halk iradesine sahip çıkıyor, halk kayyım rejimini kabul etmemektedir. Halk, kayyımı ve AKP’yi Kürdistan’da tabela partisi yapmaya devam edecek."

"Müzakereye, onurlu bir barışa açığız"

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride de değinen Hatimoğulları, "Bizler DEM Parti olarak dün de bugün de; ‘Tecrit kalksın dedik, Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşsun’ dedik. Bugün bunu MHP Genel Başkanı değişik biçimlerde ifade etti. Biz Kürt sorununun barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesinden yanayız. Diyalog ve müzakereye, onurlu bir barışa açığız. Onurlu bir barış yoksa bunun ardında muhalefeti tasfiye etmek varsa kayyım atadığınız gibi biz burada olamayız, olmayız" diye konuştu.

Hatimoğulları, konuşmasının devamında AKP ve MHP'ye seslendi ve şunları söyledi: "Burada çağrımızı öncelikle saraya, iki ortağa AKP ve MHP’ye yapıyoruz. Artık yeter, Kürt halkına çektirdiğiniz eziyet yeter. Gerçekten bir çözüm süreci olacaksa bu çözüm süreci elbette birlikte yürütülebilir. Ama artık yeter, oyun kurmaktan vazgeçin."

Açıklama yapılan oturma eyleminin ardından sona erdi.

(RT)