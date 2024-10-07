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KADIN
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 20:56
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 22:55
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Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

Diyarbakır’da katledilen kadınlar için yapılan yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça, “Faillerin hepsinin şiddet geçmişi vardı ve devlet biliyordu ama kadınları bile isteye korumadı. Rojin, Miraç, Gülistan nerede?"

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Görseli Büyüt
Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
Fotoğraflar: Evrim Deniz

Dicle Amed Kadın Platformu ve Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri, Dağkapı Meydanı’ndan Sur’da uzman çavuş Muhammed Recai Işık’ın evli olduğu Bedriye Işık’ı katlettiği yere kadar yürüyüdü.

“Kadın cinayetleri politiktir” şiarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır milletvekilleri Adalet Kaya ve Ceylan Akça Cupalo ilçe belediye eşbaşkanları, Tevgera Jinên Azad (Özgür Kadın Hareketi-TJA), demokratik kitle örgütü temsilcileri ile Van’da 27 Eylül günü kaybolan Rojin Kabaiş’in aile bireyleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Dağkapı Meydanı’nda buluşan kadınların yürüyüşü kolluk tarafından engellenmeye çalışılsa da kadınlar sloganlar ile Sur Balıkçılarbaşı'na kitlesel olarak yürüdü.

“Kadın cinayetleri politiktir” ,”Erkek vuruyor devlet koruyor” ve “Kadın katliamlarına geçit vermeyeceğiz” pankartlarının açıldığı yürüyüşte sık sık, “Jin jiyan azadî”, “Koruma, aklama, katilleri yargıla”, “Kadınlara değil, katillere barikat”, “Katil erkek, işbirlikçi AKP” ve “Katil devlet hesap verecek” sloganları atıldı.

"Kadın karşıtı politikalar erkekleri kışkırtıyor"

Bedriye Işık’ın katletledildiği yerde durup basın açıklaması yapan kadınlardan ilk söz alan Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen oldu.

27 Eylül’den bu yana kayıp olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’e dikkati çeken İşbilen, “Kadın cinayetlerinin önü alınamaz bir noktaya geldi. Biz kadınlar ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’ diyoruz. Ve bu konuda kendimize olan güvenimiz tamdır. Kadın cinayetlerinin neden işlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. İktidarın kadın karşıtı politikaları bugün erkekleri karşı kadınlara müthiş bir şekilde kışkırtmaktadır. Kadının konuşması, yürümesi, yaşamına olan müdahale tümden erkek zihniyetinin kendini iktidarlaşmasının bir sonucudur. Kadın katliamlarının temel sebebi kadının erkek şiddetine, köleliğine olan direnişidir” dedi.

"Cins kırım"

Son zamanlarda artan şiddetin devlet politikaları ile doğru orantılı olduğunu söyleyen DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça Cupolda 21 Ağustos’ta Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğirtutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı hatırlattı.

Son dönemlerde yaşanan kadın katliamlarının altını çizen Akça, şöyle devam etti: “Eğer dikkate alınırsa bu tam bir savaş bilançosudur, cins kırımdır. Eğer bir savaş olduğu kabul edilseydi ateşkes çağrıları yapılırdı. Adı konmuyor. Bu erkek düzenini kabul etmiyoruz. Faillerin hepsinin şiddet geçmişi vardı ve devlet biliyordu ama kadınları bile isteye korumadı. Gücümüz örgütlenmemizdedir.  Rojin, Miraç, Gülistan nerede? Hesap soruyoruz, sormaya devam edeceğiz.”

Akça’nın ardından söz alan Rojin Kabaiş’in halası, “Rojin 11 gündür bulunamıyor. Kadınlar korku içinde, dışarı çıkamıyor. Kadınların üzerindeki kirli eller kalksın, erkek zihniyeti kadınları katlediyor” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi geri getirilerek cinayetler durdurulabilir”

Son olarak söz alan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Cansel Talay, bir kişi daha eksilmemek için yetkilileri istifaya çağırdı. Mücadeleyi büyütmek için alanlarda olduklarını belirten Talay, “Kadın cinayetleri koruyucu ve önleyici önlemlerle durdurulabilir. İstanbul Sözleşmesi geri getirilerek, cezasızlık politikalarından vazgeçilerek bu cinayetler durdurulabilir. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Bizler kendi sorumluluklarımızın farkındayız. Mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklama oturma eyleminin ardından sloganlar ile son buldu.

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Diyarbakır Rojin Kabaiş kadın katliamı
Evrim Deniz
Evrim Deniz
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2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.  Halen Bianetˋin Diyarbakır muhabirliğini yapıyor

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