Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye çadırı kuruldu
Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran için Diyarbakır’da bugün kadınlar öncülüğünde taziye çadırı kurulacaktı. Fakat kolluk kuvvetleri kurulmak istenen çadıra ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin vermedi.
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
Yapılan müzakerede kolluk kuvvetlerinin, taziye çadırı kurmak isteyen kadınlara, "Siz burada saatlerce taziye evi kursanız ve eli silahlı insanlar gelse biz sizi burada nasıl koruyacağız? Basın açıklamanızı yapın, gidin" dediği kaydedildi. Dün sosyal medyada taziye çadırı yönelik tehdit mesajları paylaşılmıştı.
"Narin için adalet!" başlığıyla yapılan çağrı, “Diyarbakır’da çocuk ve kadın kurumları öncülüğünde Narin Güran şahsında katledilen bütün çocuklar için kurulacak taziye çadırında buluşuyoruz” sözleriyle paylaşıldı.
Tevgera Jinên Azad (TJA), Rosa Kadın Derneği, İnsan Hakları Derneği, Kadın Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (KASED), Diyarbakır Barosu, Demokratik Bölgeler Partisi Kadın Kolları, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Barış Anneleri ve onlarca kadın Koşuyolu Parkı’nda taziye çadırının kurulmasını bekledi.
Kolluk kuvvetlerinin taziye evinin kurulmasına engel olmasına tepki gösteren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya şunları söyledi:
"Narin'i konuşurken var olan, yaşayan bütün çocukların geleceğini konuşuyoruz esasında. Başka hiçbir çocuk Narin gibi böyle korkunç bir şiddete ve korkunç bir ölüm şeklinde maruz kalmadan yaşamalı. Biz bunları sağlamalıyız, onlara güvenli alanlar yaratmalıyız. Bugün de burada Koşuyolu Parkı'ndayız. Bugüne kadar erkek devlet şiddetiyle öldürülmüş çocuklarının andığımız, sessizce oturduğumuz, acımızı paylaştığımız ya da öfkemizi ifade ettiğimiz bir alanda bir arada olmak istedik.
Mahallelerden çıkıp gelmek isteyen kadınlar var. Ama ne yazık ki kolluk tarafından engelleniyorlar. Bugün burada insanların duygularını paylaşması da yine kolluk tarafından valilik tarafından engelleniyor. İnanılmaz bir şey bu. Bırakın bari insanlar acısını, öfkesini, duygusunu demokratik bir şekilde ifade etsin. Bunun önüne de engel koymayın. Çünkü mesele artık narini aşan bir mesele. Türkiye'deki çocukların yaşadığı şiddetin tanımlayan bir durumu, bir anlayışı ifade ediyor.
Çünkü yargının cezasızlık politikaları özellikle de çocuk suçlarına çocuğa karşı işlenmiş suçlarda ne yazık ki aileleri ve erkekleri cesaretlendiriyor. Bunun önüne geçecek bir toplum iradesi gerekiyor. Bugün burada gerçekleştirilmek istenen iradeye kolluğun engel olmasını asla kabul etmiyoruz. Burada oturacağız. Taziyemizi de, acımızı da, öfkemizi de ifade edeceğiz."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'un alana gelmesi sonucu kolluk kuvvetleri taziye çadırının kurulmasına izin verdi.
Taziye çadırında konuşan DBB Eş Başkanı Serra Bucak şunları kaydetti:
"Bir seferberlik halinde Narin Güran'ın cinayetinin üstü örtülüyor. Böyle bir hakikatle karşı karşıyayız biz bu hakikati kabul etmiyoruz. Bizim hakikatimiz çocuklarımızın demokratik bir ortamda büyümesi. Çocuklarımıza çocuk olmaktan kaynaklı haklarının gözetilmesi.
Biz bu antidemokratik yaşamı öldüren, kadını ve çocuğu kırımdan geçiren anlayışı reddediyoruz. Bizler demokratik bir toplum ahlaki bir toplum derken tam da bugün kaybettirilen 20 gündür kaybettirilen katledilen başka narinler olmasın başka çocuklar katledilmesin kadın cinayetleri ve çocuk cinayetleri son bulsun diye bu çağrımıza tüm demokratik kitle örgütleri ile yerel yönetimlerle buradan yapıyoruz. Ve bununla da yetinmeyeceğiz bu kentteki tüm demokratik yapılar başta çocuk alanında ve kadın alanında çalışan tüm yapılarla yerel yönetimler olarak işbirliği kuracağız. Büyükşehir ve ilçe belediyeler olarak bu soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve sonrasında da sürecini takipçisi olacağız başka narinler ölmesin başka çocuk cinayetleri yaşanmasın diye hep birlikte mücadele edeceğiz."
Kurulan taziye çadırına kadınlar, çocuklar ve onlarca insan katıldı. Taziye çadırı saat 17.00'a kadar açık kalacak.
(ED/AD)