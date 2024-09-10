Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye çadırı kuruldu

Kolluk kuvvetlerinin taziye evinin kurulmasına engel olmasına tepki gösteren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya şunları söyledi:

"Narin'i konuşurken var olan, yaşayan bütün çocukların geleceğini konuşuyoruz esasında. Başka hiçbir çocuk Narin gibi böyle korkunç bir şiddete ve korkunç bir ölüm şeklinde maruz kalmadan yaşamalı. Biz bunları sağlamalıyız, onlara güvenli alanlar yaratmalıyız. Bugün de burada Koşuyolu Parkı'ndayız. Bugüne kadar erkek devlet şiddetiyle öldürülmüş çocuklarının andığımız, sessizce oturduğumuz, acımızı paylaştığımız ya da öfkemizi ifade ettiğimiz bir alanda bir arada olmak istedik.

Mahallelerden çıkıp gelmek isteyen kadınlar var. Ama ne yazık ki kolluk tarafından engelleniyorlar. Bugün burada insanların duygularını paylaşması da yine kolluk tarafından valilik tarafından engelleniyor. İnanılmaz bir şey bu. Bırakın bari insanlar acısını, öfkesini, duygusunu demokratik bir şekilde ifade etsin. Bunun önüne de engel koymayın. Çünkü mesele artık narini aşan bir mesele. Türkiye'deki çocukların yaşadığı şiddetin tanımlayan bir durumu, bir anlayışı ifade ediyor.

Çünkü yargının cezasızlık politikaları özellikle de çocuk suçlarına çocuğa karşı işlenmiş suçlarda ne yazık ki aileleri ve erkekleri cesaretlendiriyor. Bunun önüne geçecek bir toplum iradesi gerekiyor. Bugün burada gerçekleştirilmek istenen iradeye kolluğun engel olmasını asla kabul etmiyoruz. Burada oturacağız. Taziyemizi de, acımızı da, öfkemizi de ifade edeceğiz."



