Diyarbakır'da Jina Mahsa Amini anması: "Rojhelat'ta direnen kadınlara bin selam"

Amini’nin cenazesinde Kürt kadınları başta olmak üzere toplumun “Jin, jiyan, azadî” şiarıyla İran’ın gerici rejimine karşı direniş sesini yükselttiğine dikkat çeken Kaydu, Amini’nin dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda bir sembol olduğunu ve “Jin, jiyan, azadî’ sloganının evrensel niteliğinin genişletildiğini vurguladı.

Kadınların, zorla taktırılan başörtülerini çıkararak, Kürtçe ve Farsça devrim şarkılarını haykırdığını sözlerine ekleyen Kaydu, “Tıpkı tarihsel öncülleri gibi, 45 yıldır sürdürdükleri kadın karşıtı rejim politikalarının da kadınların özgür düşünce, irade ve yaşam mücadelelerini hedeflediğini biliyoruz. Özgür kadın kimliğinin örgütlenmesinden duydukları korku her geçen gün büyüyor” şeklinde konuştu.