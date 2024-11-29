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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 00:09
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 12:15
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Diyarbakır'da gözaltındaki tüm haberciler serbest bırakıldı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında beş kentte gözaltına alınarak Diyarbakır'da tutulan 8 ve Eskişehir'de tutulan bir medya çalışanı perşembe akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Eskişehir'dekiler yarın Adliyeye çıkarılarak yargısal işlemler tamamlanacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da gözaltındaki tüm haberciler serbest bırakıldı
Diyarbakır'da serbest bırakılan Hicri İzgören (ortada) ve diğer haberciler/MA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında  Diyarbakır'da gözaltına alınan sekiz haberci ve yazar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Antalya ve İstanbul'da gözaltına alınan medya çalışanlarından Diyarbakır'da gözaltına alınanların sorguları SEGBİS üzerinden çevrimiçi olarak tamamlandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, savcılık sorgusu tamamlanan Diyarbakır'daki habercilerden Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, karikatürist Doğan Güzel, yazar-çevirmen Ömer Barasi, Pirtûkakurdî Koordinatörü Baver Yoldaş adli kontrol talebiyle, yönetmen Ardin Diren, Abdurrahman Aydın, şair-yazar Ahmet Hicri İzgören, fotoğrafçı Emrah Kelekçiler ve gazeteci Ahmet Sümbül de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a emniyet ifadesinde gazetecilik faaliyetleri soruldu
28 Kasım 2024

Akşam üzeri adliyede sorguları tamamlanan sekiz haberci ve yazar da hakimliğin kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'dekiler bu sabah Adliyeye götürülecek

İstanbul'da gözaltına alınarak soruşturma için Eskişehir'e götürülen ve Eskişehir'de gözaltına alınan dokuz haberci ve yazar arasındaki Aralık Feminist Kolektif'ten Berfin Atlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gazeteciler 3 gündür gözaltında: Diyarbakır’da ifadeler bitti, Eskişehir’de sürüyor
Gazeteciler 3 gündür gözaltında: Diyarbakır’da ifadeler bitti, Eskişehir’de sürüyor
28 Kasım 2024

Halen Eskişehir'de gözaltında tutulmaya devam eden bianet editörü Tuğçe Yılmaz, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Baver Yoldaş, Abdurrahman Aydın, Serap Güneş, Havin Derya ve Suzan Demir de bu sabah Adliyeye götürülecek.

Savcılık sorgularının ardından Savcılığın talepleri ve gözaltındakilerin savunmalarının dinlenmesi için Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılacak haberci ve yazarların yargıdaki işlemlerinin öğleye doğru tamamlanması bekleniyor.

(AEK)

Haber Yeri
Diyarbakır-Eskişehir
tuğçe yılmaz savcılık soruşturması Eskişehir
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