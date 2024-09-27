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HABER
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 17:18
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KÜRT DİL KURUMLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA

Diyarbakır'da gözaltına alınan 28 kişiden yedisi serbest bırakıldı

Savcılıkça ifadeleri alınmaya başlananlara, "MED-DER’in faaliyetleri nelerdir?", "Bu faaliyetleri yürütmek için kimden talimat alıyorsunuz?" ve "Örgüte elemen kazandırdığınız doğru mu?" soruları yöneltildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da gözaltına alınan 28 kişiden yedisi serbest bırakıldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’da 24 Eylül’de başlatılan operasyon kapsamında Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ile Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile evlere yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Gizli tanık ve yüzlerce kişi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan açık tanık Ümit Akbıyık’ın iddiaları üzerine gözaltına alınan ve aralarında Kürtçe eğitmenlerin de olduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltındakiler, sabah saatlerinde Diyarbakır Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınmaya başlananlara, "MED-DER’in faaliyetleri nelerdir?", "Bu faaliyetleri yürütmek için kimden talimat alıyorsunuz?", "Örgüte elemen kazandırdığınız doğru mu? Kim ve kimler kazandırıyor?" ve "MED-DER'le Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi arasında bir ilişki var mı?" soruları yöneltildi.

Gözaltına alınanlardan yedisi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Kürtçe eğitmenlerin yanı sıra MED-DER Eş Başkanları Mehmet Remzi Azizoğlu ve Şükran Yakut ve Jineoloji Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız da var.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da 24 Eylül sabahında Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ve Payîz Pirtûk adlı kitabevine polis baskını düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernek ve kurum çalışanı 23 kişi gözaltına alındı.

Dernek binasının kapısı kırılarak içeri girildi ve yaklaşık üç saat süren bir arama yapıldı. Bu sırada Kürtçe dil eğitim kitaplarına, dergilere ve bilgisayarların hard disklerine el konuldu.

İzmir ve Mardin’deki eş zamanlı operasyonlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı aynı gün 26’ya çıktı.

Payîz Pirtûk’taki 409 kitap ve 144 dergi-gazete baskında el konulan materyaller arasında yer aldı. Gözaltılar iki gün boyunca devam etti ve toplam gözaltı sayısı 30’a ulaştı.

Gözaltındaki iki kişi, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (TY)

Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız gözaltına alındı
KÜRT DİL KURUMLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA
Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız gözaltına alındı
26 Eylül 2024
Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır'da ev baskınları MED-DER Payîz Pirtûk Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi
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