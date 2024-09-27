Diyarbakır'da gözaltına alınan 28 kişiden yedisi serbest bırakıldı

Diyarbakır’da 24 Eylül’de başlatılan operasyon kapsamında Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ile Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile evlere yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Gizli tanık ve yüzlerce kişi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan açık tanık Ümit Akbıyık’ın iddiaları üzerine gözaltına alınan ve aralarında Kürtçe eğitmenlerin de olduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltındakiler, sabah saatlerinde Diyarbakır Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınmaya başlananlara, "MED-DER’in faaliyetleri nelerdir?", "Bu faaliyetleri yürütmek için kimden talimat alıyorsunuz?", "Örgüte elemen kazandırdığınız doğru mu? Kim ve kimler kazandırıyor?" ve "MED-DER'le Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi arasında bir ilişki var mı?" soruları yöneltildi.

Gözaltına alınanlardan yedisi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Kürtçe eğitmenlerin yanı sıra MED-DER Eş Başkanları Mehmet Remzi Azizoğlu ve Şükran Yakut ve Jineoloji Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız da var.

Ne olmuştu? Diyarbakır’da 24 Eylül sabahında Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ve Payîz Pirtûk adlı kitabevine polis baskını düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernek ve kurum çalışanı 23 kişi gözaltına alındı. Dernek binasının kapısı kırılarak içeri girildi ve yaklaşık üç saat süren bir arama yapıldı. Bu sırada Kürtçe dil eğitim kitaplarına, dergilere ve bilgisayarların hard disklerine el konuldu. İzmir ve Mardin’deki eş zamanlı operasyonlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı aynı gün 26’ya çıktı. Payîz Pirtûk’taki 409 kitap ve 144 dergi-gazete baskında el konulan materyaller arasında yer aldı. Gözaltılar iki gün boyunca devam etti ve toplam gözaltı sayısı 30’a ulaştı. Gözaltındaki iki kişi, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (TY)