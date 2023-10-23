Diyarbakır'da gazeteci Fuat Bulut saldırıya uğradı

Güneydoğu Ekspres Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fuat Bulut, iş insanı İ.Ş. yaşadığı “yaş tartışması” sonrasında 2 kişinin saldırısına uğradı.

Olay, 21 Ekim Cumartesi akşamı Diyarbakır Kayapınar’da bir pastanenin otoparkında yaşandı. Bulut, kentteki bir gazetenin birinci yıldönümü programına katıldı.

İddiaya göre aynı masada oturan iş insanı İ.Ş., ortamda yaş esprisinin açılmasıyla kendisine “gamsız” kelimesini söyleyen Bulut’a alındı.

İ.Ş. daha sonra ortamdan ayrılan Bulut’u telefonla arayarak tehdit etti. Gece arkadaşlarıyla bir başka pastanede oturan Bulut, pastaneden ayrılırken iki kişinin saldırısına uğradı.

Kulağından ve vücudunun yaralanan Bulut hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

GGC’den saldırıya ilişkin açıklama

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, saldırıdan hemen sonra hastaneye gidip cemiyet üyesi olan Bulut’u ziyaret etti.

Saldırının cezasız kalmaması yönünde çağrıda bulunan Ceylan, “Bugün bir gazeteci Diyarbakır gibi bir şehrin ortasında magandalar tarafından birilerinin azmettirilmesiyle saldırıya uğradı. Bu asla cezasız kalmamalı” dedi ve savcılığı harekete geçmeye çağırdı.