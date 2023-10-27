ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 14:59
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 15:08
1 dk Okuma

Diyarbakır'da en az 13 genç gözaltına alındı

"YNCK" adlı yeni bir gençlik örgütü kurulacağı iddiası üzerine Diyarbakır'da yapılan operasyonda çoğu öğrenci en az 13 genç gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/diyarbakir-da-en-az-13-genc-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır'da “YNCK” adıyla yeni bir gençlik örgütü kurulacağı ve cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 29 Ekim’de Sur ilçesinde eylemler yapacağı ihbarı üzerine polisler, ev baskınları düzenledi.

MA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından yapılan baskınlarda çoğu öğrenci en az 13 genç gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında F. A., H.U., N.K., N.G., J.K., Ş.J.P., E.E. ve soyadı öğrenilemeyen S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer kişilerin isimleri öğrenilemezken, dosyada “kısıtlılık” kararı olduğu belirtildi. 

Gözaltına alınanlar, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(NT)

İki kentte 24 kişi tutuklandı
İki kentte 24 kişi tutuklandı
7 Ekim 2023
gözaltı ve tutuklama
ilgili haberler
HDP ve DBP'li 4 kişi tutuklandı
26 Ekim 2023
/haber/hdp-ve-dbp-li-4-kisi-tutuklandi-286971
Siirt'te beş kişi tutuklandı
24 Ekim 2023
/haber/siirt-te-bes-kisi-tutuklandi-286838
SİYASİ BASKILAR SÜRÜYOR
DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı
11 Ekim 2023
/haber/dbp-es-genel-baskan-yardimcisi-zekiye-ilbasan-tutuklandi-286175
GÖZALTI OPERASYONLARI
HDP'li eş başkanlar dahil 8 kişi tutuklandı
10 Ekim 2023
/haber/hdp-li-es-baskanlar-dahil-8-kisi-tutuklandi-286084
ilgili haberler
HDP ve DBP'li 4 kişi tutuklandı
26 Ekim 2023
/haber/hdp-ve-dbp-li-4-kisi-tutuklandi-286971
Siirt'te beş kişi tutuklandı
24 Ekim 2023
/haber/siirt-te-bes-kisi-tutuklandi-286838
SİYASİ BASKILAR SÜRÜYOR
DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı
11 Ekim 2023
/haber/dbp-es-genel-baskan-yardimcisi-zekiye-ilbasan-tutuklandi-286175
GÖZALTI OPERASYONLARI
HDP'li eş başkanlar dahil 8 kişi tutuklandı
10 Ekim 2023
/haber/hdp-li-es-baskanlar-dahil-8-kisi-tutuklandi-286084
Sayfa Başına Git