Diyarbakır'da en az 13 genç gözaltına alındı

Diyarbakır'da “YNCK” adıyla yeni bir gençlik örgütü kurulacağı ve cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 29 Ekim’de Sur ilçesinde eylemler yapacağı ihbarı üzerine polisler, ev baskınları düzenledi.

MA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından yapılan baskınlarda çoğu öğrenci en az 13 genç gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında F. A., H.U., N.K., N.G., J.K., Ş.J.P., E.E. ve soyadı öğrenilemeyen S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer kişilerin isimleri öğrenilemezken, dosyada “kısıtlılık” kararı olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(NT)