HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 12:24 9 Şubat 2026 12:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 12:37 9 Şubat 2026 12:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır'da dil kursları için başvurular başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe'nin Kurmaci, Zazaca, Soranice lehçeleri ile Ermenice ve Süryanice dil kursları için 7–16 Şubat tarihleri arasında başvuru alacak.

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır'da dil kursları için başvurular başladı
*Dilimiz onurumuzdur

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çok dilli ve kültürel çeşitliliği destekleyen eğitim çalışmaları kapsamında yeni dönem dil kurslarını başlatıyor.

Dil kurslarının yanı sıra atölyeler düzenlenecek

Ücretsiz olarak verilecek kurslar, 16 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik olacak.

Yeni dönemde açılacak kurslarda Kürtçenin Kurmanci, Zazaki, Sorani lehçeleriyle, Ermenice ve Süryanice yer alıyor.

Kurmanci için başlangıç seviyesinin yanı sıra A1, A2 ve B1 düzeylerinde eğitimler verilecek.

Zazaki kursları da A1, A2 ve B1 seviyelerinde planlanırken Ermenice A1 ve A2, Süryanice A1 ile Sorani Atölyesi A1 düzeyinde kurslar açılacak.

Dil kurslarının yanı sıra Kurmanci Okuma-Yazma Atölyesi de yeni dönemde yurttaşlar için düzenlenecek.

Tamamı ücretsiz olan kurslara başvurular, 7–16 Şubat tarihleri arasında dismek.diyarbakir.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

(NÖ)

Kürtçe Zazaca Sorani diyarbakır büyükşehir belediyesi
