Diyarbakır'da 'Demokratik Birlik İnisiyatifi' kuruldu

Diyarbakır’da dün Kürdistani siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, inanç ve demokratik kurum temsilcileri ile seçilmişler bir araya gelerek Birlik İnisiyatifi toplantısı alındı. Toplantıya katılan delegelerin ortak kararıyla Demokratik Birlik İnisiyatifi olarak çalışmaların startı verildi.

Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin Eşsözcüleri ise, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve DEM Parti Diyarbakır milletvekili Mehmet Kamaç oldu.

Diyarbakır’da ‘Birlik İnsiyatifi' toplantısı düzenlendi

Sezai Karakoç Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla inisiyatifin deklarasyonu kamuoyuna açıklandı. Açıklamaya, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullları, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk ile belediye eş başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Açıklama öncesi yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Batman İl Eş başkanı Mustafa Mesut Tekik anıldı.

DEM Parti Batman İl Eş başkanı Mustafa Mesut Tekik yaşamını yitirdi

Daha sonra deklarasyonun Türkçesini Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Kürtçesini de Mehmet Kamaç okudu.

“Türkiye ve Ortadoğu kritik bir süreçten geçmekte”

Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin deklarasyonu şöyle: “Bizler; Kürdistani siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, halkımızın değerli kanaat önderleri, şahsiyetleri, Kürdistan coğrafyasında yaşayan tüm halklar ve inançların temsilcileriyle Demokratik Birlik İnisiyatifini kurduğumuzu tüm ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmaktayız. Türkiye ve Ortadoğu, hem kaotik hem de tarihsel olarak kritik bir süreçten geçmektedir. Yaşanan olağanüstü gelişmeler; büyük toplumsal altüst oluşlara yol açmakta ve aynı zamanda halklar lehine tarihsel fırsatlar yaratmaktadır.

Birlik ve Ortak Tutum Konferansı selamlandı

Suriye’de faşist Baas rejiminin çözülmesi gibi gelişmeler, Ortadoğu’da yeni bir dönemin başladığını göstermektedir. Genel olarak tüm Suriye halkaları ve inanç toplulukları, özel olarak ta Kürt halkı açısından bu yeni durum, önemli tehdit ve tehlikeleri içinde barındırmakla birlikte; tüm halkların ve inanç topluluklarının güçlü birlikteliklerinin sağlanması ve uluslararası toplumun desteği ile Demokratik Suriye’nin inşası için güçlü bir zemin oluşmuştur. Bu bağlamda Rojava’da tüm Kürt örgütlerinin sabır, cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirdiği ‘Birlik ve Ortak Tutum Konferansı’nı tarihsel bir adım ve büyük bir başarı olarak değerlendirmekteyiz. Ulusal birliğin önünü açan bu konferansa emek veren dört parça Kürdistan’daki tüm örgütleri, liderleri ve kurumları kutluyor; katkı sunan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rojava’da, Kuzey ve Doğu Suriye’de gerçekleşen bu konferansın; Bakur, Başûr ve Rojhilat’taki ulusal birlik çalışmalarının gelişmesine de öncülük edeceğine olan inancımızı ve bağlılığımızı güçlü bir kararlılıkla ifade ediyoruz.

“Alevi ve Durzilere yönelik katliamları şiddetle kınıyoruz”

Bu vesileyle faşist Esad diktatörlüğünün kalıntıları üzerinden yeni bir diktatörlük rejimi oluşturma riskini içinde barındıran; Suriye’nin çoğulcu etnik inançsal ve kültürel dokusunu inkar ederek gerçekleştirilen, Alevi ve Durzilere yönelik katliamları şiddetle kınıyoruz. Geçmişi yüzyıllara dayanan, sömürgeci ve erkek egemen sistemlerden beslenen ayrıştırıcı politikalar; halkları, inançları, etnik ve toplumsal yapıları derinlemesine sarsmış; toplumsal dokumuzu hedef alarak halklarımızı parçalamış ve birbirine düşmanlaştırmıştır. Halklarımızın yüzyıllık mücadelesi, bu parçalanmışlığı aşmayı ve demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum yaratmayı hedefleyen bir direnişin tarihidir. Kürdistan coğrafyası, çok kimlikli, çok inançlı, çok kültürlü yapısıyla zengin bir toplumsal mozaiği temsil etmektedir. Bu tarihsel zenginliği ve mirası korumak, bir arada yaşama kültürüyle harmanlayarak demokratik toplumla bütünleştirmek, tüm kuşakların ortak görevi ve sorumluluğudur. Demokratik Birlik İnisiyatifi, bu gerçekliğin bilinciyle, Kürdistan’daki tüm halkların, inançların ve kültürlerin birliğini ve demokratik yaşamın inşasını hedefleyen bir sivil toplum platformu olarak şekillenmiştir. Kürt sorununun adil, eşitlikçi ve demokratik çözümünü, aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşmesini önceleyen bu inisiyatif, sivil toplum cephesinden bu mücadeleye katkı sunmak amacıyla yola çıkmıştır.

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın önemini görmekteyiz”

Bir yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalar ve bölgesel gelişmeler, Sayın Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve kamuoyuna yapılan açıklamalar, çözüm beklentilerini ciddi biçimde artırmıştır. Bu beklentilerin gerçekleşmesinin temel güvencesi, demokratik toplumun örgütlü bir biçimde inşa edilmesidir. Zamanın ruhu ve siyasal sorumluluğu, yurtsever, demokrat, emekçi, çiftçi, genç, kadın ve toplumun tüm kesimlerine bu tarihi görevi yüklemektedir. Sayın Abdullah Öcalan’ın Kürt meselesinin çözümü için sunduğu ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın tarihsel önemini çok net görmekteyiz. Bu çağrıyı ve süreci destekliyor, demokratik, örgütlü bir toplumun inşası için mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

“Demokratik toplum eşittir örgütlenme”

Kürt sorununun çözümüne yönelik devam eden tartışma, görüşme ve değerlendirmelerin başarıya ulaşmasının yegane yolu, güçlü bir örgütlenme, birlik ve dayanışma iradesinin toplumsallaştırılmasından geçmektedir. Demokratik Birlik İnisiyatifi, bu iradenin somutlaşmış ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Gerçek anlamda adil, eşitlikçi ve kalıcı bir çözüm ancak toplumun tüm kılcal damarlarına kadar örgütlenmiş, bilinçlenmiş ve kolektif bir anlayışla hareket eden yapılarla mümkündür. ‘Demokratik toplum eşittir örgütlenme’ diyalektiğini içselleştirmiş olarak, bu toplumsal yasaya yürekten bağlı olduğumuzu beyan ediyoruz. Yola çıkarken temel referansımız; halkımızın tarihsel mücadele birikimi, pratik deneyimi ve bu süreçlerden çıkardığı bilimsel sonuçlar olmuştur. Bu referans, halklarımızın tüm kurumları ve dinamiklerinin örgütsel birliğini sağlama yolunda en güçlü dayanağımız olmaya devam edecektir.

Demokratik Birlik İnsiyatifi'nin deklare ettiği hedefler ise şöyle: Demokratik Birlik İnisiyatifi; inkâr edilen, sömürülen ve haksızlığa uğrayan tüm toplumsal kesimlerin hak ve taleplerinin savunuculuğunu üstlenir. Her türlü baskı, asimilasyon ve antidemokratik uygulamalara karşı net bir duruş sergileyerek, demokratik ve özgür bir yaşamın inşası için mücadele etmeyi hedefler.

Anadilinde kültür ve inançların özgürce gelişebilmesi için her türlü engelin kaldırılması yönünde mücadele eder. Anadilinde eğitim ve öğretim hakkı başta olmak üzere; tüm dil ve kültürlerin yaşamın her alanında var olabilmesini savunur. Kültürel ve sanat çalışmalarının anadilinde özgürce yapılmasını savunur.

Ekonomik sömürüye karşı çıkar; tüm emekçilerin ve toplumsal kesimlerin adil yaşam standartlarına ulaşması için emek örgütleriyle eşgüdüm içerisinde faaliyet yürütür.

Doğaya yönelik tahribat ve ekolojik yıkımla mücadele eder; doğayı ve ekolojik yaşamı savunur.

Gençlik ve kadınlara yönelik yozlaştırma politikalarını toplumsal varlığımız için ciddi bir tehdit olarak görür; bu tehditlere karşı kadınların ve gençlerin öncülüğünde, tüm toplumsal kesimlerle birlikte kolektif mücadele yürütür.

Kadın-erkek eşitliğini temel ilke olarak kabul eder; cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddete karşı mücadeleyi öncelikli bir sorumluluk olarak görür.

Engellilerin yaşadığı sorunları önemli bir toplumsal mesele olarak kabul eder; çözüm için engelli örgütleriyle ortak çalışmalar yürütür.

Kürt meselesini; bir özgürlük, demokrasi ve statü sorunu olarak değerlendirir ve çözümünün, yasal ve anayasal düzenlemeler ile yerel demokrasinin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını savunur.

Ortadoğu’daki güncel gelişmeler ışığında, Kürt halkının ortak hareket kapasitesini güçlendirmeyi amaçlar.

Evrensel insan hakları belgeleri çerçevesinde; bireysel ve kolektif hakların savunusunu esas alır, özgürlük ve eşitlik mücadelesini sürdürülebilir bir zemine oturtmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürür.

“Demokratik ve özgür bir ülke bilinci, özlemi, inancı..”

Eşitliğin, adaletin, kardeşlik hukukunun, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün, barışın yasal ve anayasal güvenceler altına alındığı demokratik ve özgür bir ülke bilinci, özlemi, inancı ve kararlılığıyla oluşturduğumuz Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin tüm Kürdistan halklarının, kültürlerin ve inanç topluluklarının beklentilerinin, özlemlerinin ve taleplerinin bir sonucu olarak hayata geçtiğini özellikle ifade etmek isteriz. Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin kuruluş gerekçeleri, amaçları ve hedefleri; halkımızın talep ve beklentileriyle örtüşmekte, bu taleplerin örgütsel ve kurumsal bir ifadeye kavuşmuş halini yansıtmaktadır. Bu nedenle Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin başarısı, belirlenen hedefler doğrultusunda güçlü bir mücadele ve çalışma ağı oluşturulmasına ve tüm toplumsal kesimlerimizin bu inisiyatifi sahiplenerek, katkı ve desteklerini en üst düzeyde sunmalarına bağlıdır. Demokratik Birlik İnisiyatifi içerisinde yer almayan diğer Kürdistani partilerle birliktelik amaçlı iletişimimiz devam edecektir. Bu bağlamda tüm toplumsal kesimlerimizin, kurumlarımızın, kanaat önderlerimizin, inanç ve kültür topluluklarımızın Demokratik Birlik İnisiyatifi’ne destek vereceğine olan yüksek inancımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Deklarasyonun ardından açıklama son buldu.

(ED)