Diyarbakır'da bazı alanlar için "geçici özel güvenlik bölgesi" kararı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki kırsal 3 mahallede bazı alanları 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Dicle ilçesinin Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Karar 3-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."

Madde 32/A hakkında

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, meskûn mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere; Cumhurbaşkanı kararı ile askerî veya özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vali kararı ile on beş güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir.

Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların izni olmadıkça girilemez.