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Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 14:58
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 16:37
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Diyarbakır'da bazı alanlar için "geçici özel güvenlik bölgesi" kararı

Valilik, yasak kararının 3-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, askeri bir kontrol noktası veya devriye sahnesi görülmektedir. Fotoğrafın ön planında, tam donanımlı bir asker bulunuyor. Asker, kamuflaj desenli bir üniforma giymiş, başında kask var ve elinde bir otomatik tüfek tutuyor. Askerin yüzü mozaiklenmiş, kimliğinin gizlenmesi amacıyla bu yapılmış. Arka planda, kamuflaj desenli büyük bir zırhlı askeri araç yer alıyor. Bu araç, askerlerin güvenliğini sağlamak ve bölgeyi korumak için kullanılan tipik bir askeri araç gibi görünüyor. Ayrıca fotoğrafta birkaç trafik konisi ve bir yol tabelası da bulunuyor. Tabela üzerinde "Jandarma" yazısı okunabiliyor, bu da olayın Türkiye'de bir jandarma kontrol noktasında geçtiğini gösteriyor. Çevredeki alan ise kırsal bir bölgede yer almakta; yol kenarlarında toprak alanlar, elektrik direkleri ve uzakta birkaç yapı görülebiliyor. Genel olarak, fotoğraf bir güvenlik operasyonu veya kontrol noktası durumunu yansıtıyor.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki kırsal 3 mahallede bazı alanları 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Dicle ilçesinin Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Karar 3-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."

Madde 32/A hakkında

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, meskûn mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere; Cumhurbaşkanı kararı ile askerî veya özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vali kararı ile on beş güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir.

Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların izni olmadıkça girilemez.

(EMK)

askeri bölgeler diyarbakır valiliği yasak bölge
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