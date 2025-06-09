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Yayın Tarihi: 9 Haziran 2025 15:02
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2025 15:16
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Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğun öldüğü yangında iki tutuklama

Yangının ardından gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğun öldüğü yangında iki tutuklama
Fotoğraf: Sosyal Medya

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Rojava Sitesi'nde 5 Haziran'da meydana gelen ve bir anne ile üç çocuğunun yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Yangının ardından gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yangında Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybetmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi M.A.Ç., yapı denetim sorumlusu B.C., şantiye şefi, bina yöneticisi ve bir diğer şüpheli gözaltına alındı.

Bina müteahhidi tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden binanın müteahhidi M.A.Ç. ve yapı denetim sorumlusu B.C., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhmaller zinciri

Faciayla ilgili yapılan ilk incelemeler, bir dizi ihmali ortaya koydu. Binanın yangın merdiveninde duman tahliyesini sağlayacak pencerelerin bulunmadığı tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden anne ve çocuklarının da duman tahliye edilememesi nedeniyle yangın merdiveninde yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor.

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Diğer yandan yangına müdahalede yaşanan gecikme de site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bina sakinleri, itfaiyenin geç kaldığını ve yetersiz müdahale ettiğini aktardı.

Yangında eşi ve üç çocuğunu kaybeden Süleyman Çavdar, olay anında yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlattı. Çavdar, itfaiyeye defalarca yalvardığını ancak sesini duyuramadığını belirtti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır yangın ihmal ihmaller zinciri
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