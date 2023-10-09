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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 13:39
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 17:51
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Diyarbakır'da 9 Ekim protestosu: 92 gözaltı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının 25'inci yıl dönümünde Diyarbakır'da eylem yapıldı. Bağlar'da ara sokaklarda slogan atanlara polis müdahale etti, 92 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/diyarbakir-da-9-ekim-protestosu-40-gozalti.jpg
Fotoğraf: MA

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) ile Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) Koşuyolu Parkı'nda açıklama yapmak istedi.

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Ömer Öcalan, Ferit Şenyaşar, Ceylan Akça, Sırrı Sakık, Keskin Bayındır, Saliha Aydeniz, Ayşegül Doğan, Ayten Kordu, Ömer Faruk Hülakü, Beritan Güneş, Mehmet Rüştü Tiryaki, Serhat Eren, George Aslan ve Sinan Çiftyürek de katıldığı açıklamaya polis izin vermedi.  

MA'nın haberine göre; açıklamaya katılmak isteyenleri çembere alan polis, Diyarbakır Valiliği'nin eylem ve etkinlik yasağı gerekçesiyle açıklamaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Parkın ayrı ayrı noktalarında ablukaya alınanlar "Bijî Serok Apo", "Bê Serok jiyan nabe" sloganları attı. 

Milletvekilleri, ablukanın kaldırılması için bir süre polislerle görüştü. Ancak abluka kaldırılmadı. 

Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ise açıklamanın engellenmesine tepki gösterdi ve şöyle dedi: " Açıklamamızı yapacağız. Sayın Öcalan meşrudur, barışı savunandır, bu ülkenin huzurunu savunandır. Dilimize, kültürümüze, irademize, siyasetimize sahip çıkacağız. Vekilleri ablukaya almış, halka işkence yapıyorsunuz. Ama katliam yapanların arkasındasınız.”

Eylemde 92 kişi gözaltına alındı. 

(RT)

PKK lideri abdullah öcalan 9 ekim eylemi
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